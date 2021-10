Félix le chat se cherche une famille

Félix est un beau minet de 5 ans. Il est plutôt timide, donc il lui faudra un environnement calme et des approches en douceur. Ce coco est sensible aux changements, donc aura besoin d’un foyer stable et routinier. Il est aussi un chat indépendant qui vous dira lorsqu’il veut être laissé à lui-même à la suite d’une séance de caresses. Félix a un historique de miction hors litière il faudra donc prévoir plus d’une litière dans la maison afin d’éviter des dégâts.

À adopter chez Proanima, 1470, rue de Coulomb, Boucherville.

Voici le beau Félix