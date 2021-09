Report du retour graduel du personnel de la fonction publique

Le gouvernement du Québec a annoncé que le plan de retour dans les milieux de travail pour le personnel de la fonction publique, prévu le 4 octobre prochain, est reporté à une date ultérieure qui sera précisée lorsque la situation épidémiologique le permettra. Rappelons que la grande majorité des employés de la fonction publique réalise actuellement ses activités en télétravail et continuera à exercer celles-ci conformément aux orientations gouvernementales qui s’inscrivent dans les efforts visant à lutter contre la pandémie de COVID-19. « La situation épidémiologique nous pousse à reporter de nouveau le retour dans les milieux de travail. À titre d’employeur responsable, la santé et la sécurité des employés de la fonction publique sont primordiales », a fait savoir la ministre responsable de l’Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel.