Pas de relâche pour la fraude

À la suite d’un reportage diffusé le 27 février sur les ondes de Radio-Canada intitulé « Des fraudeurs sans scrupules s’attaquent aux aînés », la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent a rappelé quelques conseils de sécurité à leur intention.



Le reportage mentionnait que le nombre de victimes de la fraude du faux représentant bancaire ne cesse d’augmenter et, pour faire face à ce fléau, la Sûreté du Québec collabore plus que jamais avec les autres corps policiers pour arrêter ces fraudeurs.



Un citoyen de Laval a expliqué dans le reportage qu’une femme se présentant comme une employée de Desjardins lui a dit de manière très convaincante que des transactions frauduleuses ont été effectuées dans son compte bancaire. Elle l’a convaincu de mettre dans une enveloppe toutes les cartes de ses banques et son numéro d’identification personnel, son NIP.



Le citoyen a refusé de fournir son NIP, mais la pseudo-employée lui a dit de vérifier sur son afficheur et c’était bien indiqué « Caisse Desjardins ». Puis, on lui a expliqué qu’un représentant de la Caisse irait d’ici quelques minutes récupérer l’enveloppe, ce qui est arrivé, et les malfaiteurs ont eu le temps de dépenser 6 300 $ avant que les cartes ne soient annulées.



Pour sa part, la Régie rappelle que jamais une institution financière ne demandera un NIP ni n’enverra un employé à une résidence pour récupérer des cartes bancaires. Il faut dénoncer le plus rapidement la fraude au service de police et alerter ses institutions financières. On ajoute qu’il n’existe pas de petit dossier, et chaque information ou description peut être utile pour mener à une arrestation.



Le service de police a aussi précisé : « Si vous vous doutez que la personne devant vous est un fraudeur, évitez la confrontation, remettez vos cartes et ensuite contactez la police. Si une personne prétend que vous êtes victime d’une fraude, avisez la personne que vous allez faire vos propres vérifications et raccrochez. Ne rappelez jamais le numéro que la personne vous a laissé. Recherchez plutôt le numéro officiel de votre banque. »