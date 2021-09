Hervé Piola du regroupement Alliance Citoyenne-Varennes se présente dans le District 7

Hervé Piola est un homme d’affaires qui habite à Varennes depuis 20 ans, où il a vu grandir et s’épanouir ses deux filles. Fier d’être Varennois, il remarque cependant que depuis les dernières années, la ville de Varennes est passée de l’épanouissement à l’endettement.



Le parcours d’Hervé Piola a été varié et enrichissant. Celui-ci a travaillé pour la ville de Boucherville au département de la comptabilité, ainsi il a une connaissance dans la gestion des comptes municipaux. Il a aussi été président de l’association des distributeurs indépendants du Québec et représentant des ventes pour la compagnie les Boulangeries Weston. Finalement, entrepreneur dans l’âme, M. Piola a eu plusieurs commerces au Québec et même aux États-Unis. En 2011, il a décidé d’acheter le bar laitier Alibaba à Varennes, qui a servi les Varennois pendant plus de trois décennies.



Hervé Piola remarque que depuis quelques années l’équipe Damphousse n’est plus à l’écoute des citoyens de Varennes. La transparence n’existe presque plus. Les dépenses cachées et inutiles s’accumulent et l’endettement s’accentue pour les citoyens. Il remet en question le fait que le maire de Varennes soit l’un des mieux payé au Québec et que son salaire dépasse même celui du premi er ministre du Québec.



Pour M. Piola, le contact et l’écoute envers ses clients et employés a toujours été primordial. Il désire partager cette même idéologie avec les citoyens de Varennes. Pour cela, il a rejoint avec fierté l’Alliance Citoyenne-Varennes : pour redonner aux citoyens le droit de parole sur des enjeux réels qui les touchent.



M. Piola souhaite travailler à la protection intégrale des parcs de la ville, à l’amélioration du service de transport en commun pour faciliter le déplacement entre les secteurs résidentiels et industriels de la ville; un service indispensable pour les jeunes, les travailleurs et les ainés et qui existe déjà à Ste-Julie, St-Bruno et qui est présentement à l’essai à Boucherville; l’offre d’aide supplémentaires aux personnes âgées et aux familles à revenus modiques, ainsi qu’aux associations socioculturelles et sportives afin d’encourager les jeunes quant à leur développement sportif et culturel; l’amélioration du service de déneigement dans certains districts de la ville; la création d’un bureau d’emploi au sein de la ville pour aider nos commerçants à trouver du personnel et encourager les citoyens à acheter local.



Comme Marcel Leduc, Isabelle Rodrigue et Carine Durocher de l’Alliance Citoyenne-Varennes M. Piola croit qu’il est grand temps d’être à l’écoute des citoyens et d’avoir rapidement une meilleure gestion des dépenses. Pour lui le temps du changement est arrivé.