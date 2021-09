Journée portes ouvertes au CAB de Contrecoeur

Communiqué – Le Centre d’action bénévole de Contrecoeur (CAB Contrecoeur) invite la population de Contrecoeur à sa journée portes ouvertes le 24 septembre prochain dès 10h.

L’année 2021 marque le 30e anniversaire de l’organisme et le CAB est fier d’inviter les gens de la région à venir visiter ses nouveaux locaux situés désormais au 4956 rue Legendre. Conscient que cette année particulière constitue un moment charnière dans son histoire, le CAB souhaite plus que jamais faire connaître sa mission et ses multiples services auprès des citoyens de Contrecoeur et des environs.

Visites guidées

Pour l’occasion, les bénévoles, ainsi que l’équipe du Centre d’action bénévole ont concocté des visites guidées dans le but de démystifier les coulisses de son fonctionnement et d’aider la population à prendre conscience de la place fondamentale que cet organisme joue auprès de ses bénéficiaires.

Tirages de bons d’achat

Les visites débuteront à 10h et se dérouleront à une heure d’intervalle durant toute la journée. De plus, chaque visiteur aura la chance de gagner un chèque-cadeau de 30$ en bon d’achat. En tout, il s’agit de 5 tirages qui auront lieu, soit à 11h, 12h, 14h, 15h et 16h. Sachez que vous devez impérativement être présent lors du tirage afin d’être en mesure de réclamer votre prix.

Fermé le 23 septembre

Il est à noter qu’afin de bien vous recevoir et de nous laisser le soin de bien préparer cette journée spéciale, les bureaux seront fermés le jeudi 23 septembre. Ainsi, les bénévoles et l’équipe de travail seront fins prêts pour vous accueillir avec le sourire et la bonne humeur!

Venez vous approprier VOTRE CAB ! Nous vous attendons en grand nombre!

Rappelons que Centre Action bénévole À plein cœur (CAB de Contrecoeur) est un organisme à but non lucratif dont la mission est notamment de promouvoir, ainsi que de développer l’action bénévole et communautaire, afin de répondre aux besoins du milieu. Nos multiples services s’adressent principalement aux aînées et aux personnes vulnérables, mais certains s’adressent également à la population générale. Les sommes ainsi amassées servent à financer les services offerts gratuitement aux bénéficiaires. Ces derniers ont pour objectif le maintien à domicile des personnes âgées, ainsi qu’à briser l’isolement social. Le CAB de Contrecoeur est constamment à la recherche de bénévoles et de financement afin de continuer d’offrir des services de qualité à la population de Contrecoeur et Verchères. Aidez-nous à les aider! www.cabcontrecoeur.ca

Source: CAB de Contrecoeur