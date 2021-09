Xavier Barsalou-Duval appelle à voter pour le Québec

COMMUNIQUÉ – Le candidat du Bloc québécois dans Pierre-Boucher–Les Patriotes–Verchères, Xavier Barsalou-Duval, appelle les gens de la circonscription à voter en masse le 20 septembre prochain pour envoyer un message fort à Ottawa qu’ici, on veut que notre langue, notre environnement et nos aînés soient respectés.

Un vote pour notre langue

Xavier Barsalou-Duval et le Bloc québécois se sont engagés à défendre ardemment toute volonté du Québec de renforcer la Charte de la langue française comme c’est le cas avec l’actuel projet de loi 96. « La langue française est le cœur de notre identité québécoise. Si nous ne la renforçons pas adéquatement, la glissade que nous observons déjà dans les statistiques ne fera qu’empirer. Le Bloc québécois et moi-même serons au front pendant le prochain mandat pour nous assurer que le gouvernement fédéral ne nuira pas aux efforts de renforcement du français au Québec. Que ce soit en défendant l’extension de la loi 101 aux entreprises fédérales ou en exigeant la connaissance du français comme condition à la citoyenneté au Québec, un vote pour le Bloc québécois et moi-même sera un vote pour la protection du français », affirme le député bloquiste.

Un vote pour notre environnement

Plus que jamais, la question environnementale est une préoccupation des Québécois et des Québécoises. En ce sens, Xavier Barsalou-Duval a pris tout au long de la campagne des engagements fermes en la matière. « Les libéraux parlent beaucoup d’environnement, mais lorsque vient le temps d’agir, ils préfèrent acheter un pipeline. Au Bloc québécois, nous avons un plan solide pour l’environnement : fin des subventions aux énergies fossiles, augmentation des sommes pour le virage vert et j’en passe. Un vote pour moi le 20 septembre sera résolument un vote pour un défenseur de l’environnement », poursuit le jeune père de famille.

Un vote pour nos aînés

De plus, Xavier Barsalou-Duval et le Bloc québécois se battront résolument pour une augmentation permanente de la pension de la Sécurité de la vieillesse de 110 $ par mois indexable. « Nos aînés qui ont bâti le Québec méritent de vivre dignement leur retraite et ce n’est pas en maintenant les pensions au niveau actuel qu’ils pourront le faire. Nous nous devons de remédier à la situation de façon permanente, et ce, pour tous les aînés. Un vote pour moi sera un vote pour que nos aînés puissent avoir de bonnes conditions de vie tout au long de leur retraite », explique le candidat du Bloc québécois.

Un vote pour un député accessible et proche de son monde

Finalement, un vote pour Xavier Barsalou-Duval et le Bloc québécois est un vote pour un député proche des gens, qui connaît sa circonscription comme le fond de sa poche, qui prend au sérieux les enjeux du comté et qui y met tout son cœur. « Tout au long de la campagne électorale, j’ai cogné à des milliers de portes. Loin d’être un fardeau, être en contact avec les citoyens de la circonscription est pour moi une forme de ressourcement. Soyez assurés qu’un vote pour moi le 20 septembre prochain sera un vote pour un député au diapason de vos priorités et seulement vos priorités », conclut Xavier Barsalou-Duval.