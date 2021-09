Le pianiste et compositeur Roman Zavada de passage à Varennes

Communiqué – Le pianiste et compositeur Roman Zavada sera en spectacle à la Maison Sait-Louis de Varennes le , 24 septembre prochain.

À l’origine de Résonances boréales, un projet de disque et de spectacle immersif présenté notamment à guichets fermés à la SAT lors de Montréal en Lumière en 2016, Roman Zavada partira sur la route du Québec dans les prochaines semaines. En effet, lors de cette tournée, l’artiste proposera des concerts Ciné-piano dans des lieux publics, en plus de quelques représentations de Résonances boréales.

Lors des Ciné-piano, Zavada propose un voyage dans le temps en redonnant une seconde vie aux classiques du cinéma muet. Il rend en effet hommage aux plus grands génies du cinéma qui sont tombés dans l’oubli. Sur les Chaplin, Keaton et Laurel & Hardy, pour ne nommer que ceux-là, il jongle avec les touches noires et blanches du piano afin de juxtaposer l’émotion musicale en parfaite symbiose avec l’action du film.

Initialement conçus en mode 360 degrés, les concerts en salle de Résonances boréales sont une expérience unique en son genre. Pour ce projet créé dans les Territoires du Nord-Ouest, l’artiste a pris pour point de départ l’un des phénomènes les plus grandioses et majestueux de notre planète: les aurores boréales. Muni d’un piano droit sur le Bouclier canadien et s’inspirant de leur mouvement dans le ciel, il a repoussé les limites de sa créativité et s’est mis à improviser. Ceci a ainsi donné naissance à un album original et un spectacle immersif où les aurores boréales ont été captées en temps réel. Roman Zavada a par la suite adapté les images en mouvement pour les salles conventionnelles. Équipé de trois écrans géants et trois projecteurs, il a réussi à reproduire sur scène une dimension visuelle impressionnante qui entoure le piano.

Roman Zavada prépare un nouvel album pour 2022, inspiré par les compositions de son enfance dont il a retrouvé les enregistrements 30 ans plus tard, en 2019. Intitulé Ré.silience, il s’agira pour le compositeur d’un projet encore plus personnel où il compte se révéler davantage en sortant de l’ombre de son piano.

Pour plus d’information et pour l’achat de billets : https://www.romanzavada.com/tour

Source: Larissa Souline, Larissa Relations Médias