Une nouvelle candidate pour le district 5 de Contrecoeur

Communiqué – Maggy Bissonnette annonce son intention de solliciter un premier mandat à titre de conseillère municipale dans le district 5 de la Ville de Contrecœur.

Citoyenne de Contrecœur depuis 2010, la décision de se lancer en politique municipale est le mûrissement de plusieurs implications, au fil des années, dans des organisations à but non lucratif. Secrétaire du conseil d’administration du CPE Petit à Petit pendant quatre ans, soit une bonne partie de la période de l’élaboration du projet de la deuxième installation à Contrecœur, les enjeux actuels touchant les jeunes familles sont également les siens. Étant mère de trois jeunes enfants, il est important pour elle que les familles puissent compter sur des services de qualité, dans leur ville, adaptés à leur réalité. La sécurité des rues, entre autres, est un dossier dans lequel elle compte s’investir.

Secrétaire du conseil d’administration du club de course les Contrecoureurs, la promotion des saines habitudes de vie et l’offre de loisirs s’adressant aux citoyennes et citoyens de toutes les tranches d’âge sont deux engagements chers pour Mme Bissonnette. Cette volonté d’engagement pour sa communauté, ce besoin d’être en action l’ont motivé à participer à l’organisation de la toute première Course des Lumières en 2018. La deuxième édition, en 2019, a connu un autre franc succès : autant les résidents que les participants venus de villes extérieures ont apprécié l’événement et cette opportunité de venir découvrir les attraits touristiques de Contrecœur.

La promotion de l’achat local et la vitalité économique sont d’autres sujets qui bénéficieront du soutien de Mme Bissonnette. L’agrandissement du terminal portuaire de Contrecœur et la zone industrialo- portuaire sont des dossiers en cours sur lesquels Mme Bissonnette s’engage à représenter de façon bienveillante la voix des Contrecoeuroises et Contrecoeurois, tout en ayant à cœur le développement durable de notre municipalité. Mme Bissonnette a d’ailleurs rejoint le comité consultatif d’urbanisme de Contrecœur en 2021 afin d’avoir une meilleure vision en amont sur les développements à venir.

Détentrice d’un certificat en planification financière, Mme Bissonnette est conseillère en gestion de patrimoine. Elle détient également le titre de RIS – spécialiste de l’investissement responsable. Les enjeux entourant la gouvernance féminine ne sont donc pas nouveaux pour elle. La vie municipale a besoin de femmes engagées ! Tout comme en investissement responsable, la parité hommes-femmes est un enjeu pour la santé démocratique.

Mme Bissonnette invite les citoyennes et citoyens à lui écrire à l’adresse courriel suivante : Maggy.bissonnette5@gmail.com pour plus d’information ou pour toutes questions. Elle demeure également disponible pour une discussion par visioconférence, par téléphone ou en personne, dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.

Source : Maggy Bissonnette