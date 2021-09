Une navette fluviale entre Boucherville et le Vieux-Port de Montréal sera mise à l’essai

Les 17 et 18 septembre, les citoyens sont invités à monter à bord d’une navette fluviale reliant Boucherville et le Vieux-Port de Montréal. L’entreprise Navark, qui offre le service de navette fluviale entre Boucherville et l’île Grosbois, met sur pied un court projet pilote afin d’évaluer l’intérêt envers ce mode de transport alternatif.

C’est au coût de 5 $ pour un aller simple que les piétons et cyclistes pourront se déplacer entre le quai municipal de Boucherville et le Vieux-Port de Montréal, et ce, en moins de 30 minutes. Les départs se feront selon l’horaire suivant :

Vendredi 17 septembre : 7 h à 19 h

Samedi 18 septembre : 9 h 15 à 21 h

Plusieurs abonnements de même que des titres mensuels et hebdomadaires sur carte OPUS permettront d’utiliser le service. Les familles pourront également bénéficier d’un tarif avantageux, puisque les enfants de 11 ans et moins pourront voyager gratuitement.

« La navette fluviale est une option de transport moderne et agréable pour se rendre au centre-ville de Montréal. En plus de contribuer à la réduction des gaz à effet de serre, celle-ci s’ajoute aux solutions permettant de pallier les problèmes de mobilité pour se rendre sur l’île, un enjeu important avec lequel nos citoyens doivent composer. J’espère également que les Montréalais en profiteront pour venir découvrir la richesse patrimoniale du Vieux-Boucherville », mentionne Jean Martel, maire de Boucherville.

« Nous sommes heureux d’offrir cette mise à l’essai aux résidants de Boucherville. Nous espérons vous souhaiter la bienvenue à bord de ce nouveau trajet, disponible d’avril à la fin décembre. Que vous vous déplaciez pour le travail ou pour vos loisirs, le fleuve est un chemin, pas un obstacle », affirme Normand Noël, président de Navark.

Les usagers sont invités à réserver leur place en achetant leur billet en ligne sur le site de Navark. Le port du couvre-visage est obligatoire en tout temps à bord des navires, mais le passeport vaccinal n’est pas requis.