Un grand encan animé par l’humoriste Mario Jean au profit de la Maison de l’Entraide le 19 septembre

Comme bien des gens, quand est survenue la pandémie, l’humoriste Mario Jean ne l’a pas trouvée drôle parce qu’il a dû mettre sa carrière sur pause pendant un bon bout. Mais, comme dit le proverbe : « À quelque chose malheur est bon » et le Julievillois a décidé de s’investir encore plus dans sa communauté, c’est-à-dire à la Maison de l’Entraide, et il se prépare même à donner un nouveau genre de spectacle bien spécial alors qu’il s’improvisera encanteur pour vendre au plus offrant de nombreux lots de « beaux petits trésors », comme il les appelle, afin d’amasser des fonds pour l’organisme.

« Ça faisait déjà quelques années que j’avais décidé de redonner du temps à mon milieu, mais cette fois, pas à titre de porte-parole, parce que j’avais le goût d’avoir les deux mains dans la « sauce », d’être sur le terrain avec les bénévoles. J’ai ciblé la Maison de l’Entraide qui a une belle mission (NDLR : soutenir les familles locales éprouvant des difficultés économiques, en collaboration avec les intervenants du milieu) et je leur donne un coup de main depuis ce temps-là. »

« Au début, je faisais du bénévolat une journée par semaine, mais avec la pandémie, il y avait beaucoup de besoins et l’organisme faisait face à de grands défis. J’étais dans la région du Bas-Saint-Laurent quand la directrice, Nathalie Garand, m’a téléphoné pour me dire qu’elle n’avait presque plus de bénévoles, car ils étaient presque tous âgés de plus de 70 ans. C’est comme ça que j’ai décidé de donner trois jours par semaine pour s’assurer de préparer et de distribuer les paniers. Au plus fort de la crise de la pandémie, on devait préparer et distribuer près de 45 paniers par semaine, alors que maintenant, ça s’est pas mal stabilisé et ça tourne autour de 23, 24 paniers. »

Historia sera sur place

« C’est une cause qui me tient à cœur, souligne le Julievillois. La Maison de l’Entraide reçoit du beau stock pour la revente, mais la majorité des gens ne le savent pas. J’ai proposé de faire un grand encan et, même s’ils n’ont jamais fait ça, ils ont accepté. Il y a plein de « beaux petits trésors » dans ce qu’on a, sérieusement. Des antiquités, de la vaissellerie, des jouets anciens, des objets de collection, divers articles de valeur supérieure, des articles de sport, etc. »

« Je m’amuse déjà à préparer tout ça et nous avons réuni pas moins de 175 lots avec ben du beau stock. On veut faire une petite fête de cet événement-là. On veut faire connaître le nouveau magasin qui a déménagé il n’y a pas si longtemps au 500, avenue Jules-Choquet. On vendra des hots-dogs, des chips, de la liqueur, etc. Il y aura de l’ambiance! »

« Les gens pourront en apprendre plus sur les services offerts par la Maison de l’Entraide. Ça va être quasiment un petit show, car en voyant tel ou tel article, ça m’inspire des blagues ou des réflexions amusantes! Il va y avoir du fun, ça c’est sûr! J’ai même appelé les responsables de l’émission La fièvre des encans diffusée sur le canal Historia et les trois acheteurs seront sur place et ils vont faire un tournage pendant notre événement! »

« Moi j’aime déjà les encans et les antiquités; j’en ai déjà plein chez nous alors je vais devoir me retenir d’en acheter! », de lancer avec un grand éclat de rire l’humoriste qui donne rendez-vous à tous le 19 septembre dès 10 h.