Carole Boisvert est candidate du Parti Libre Canada dans Pierre Boucher – Les Patriotes – Verchères

« Un nouveau parti politique est né en 2020, son nom le dit, Parti Libre Canada, et il se veut une nouvelle façon de gouverner, où tous les citoyens auront un rôle primordial à jouer dans le processus décisionnel. Vous aurez la possibilité de vous faire entendre et prendre en considération vos points de vue et suggestions dans l’élaboration des décisions qui nous touchent tous: nos enfants, notre portefeuille, notre avenir en tant que société, notre santé, l’éducation de nos enfants, notre retraite, nos aînés, nos entreprises, etc.



J’ai donc choisi de représenter ce Parti Libre Canada dans notre belle circonscription de Pierre Boucher – Les Patriotes – Verchères, car les valeurs qui composent sa charte m’inspirent totalement. Au Parti Libre nous vous proposons la démocratie directe car je crois que les citoyens, avec une information honnête et objective, sont à même de prendre les meilleures décisions pour eux même et le mieux-être de tous.



Étant mère de trois enfants, maintenant adultes, et grand-maman de trois petits enfants, je suis motivée à m’investir dans ce mouvement dont la stratégie est l’écoute de la population, la démocratie directe et la prise en considération de nos aînés(es) et de l’avenir de nos enfants dans toutes décisions politiques.



Je crois que la souveraineté humaine existera seulement si nous sommes capables de remettre en place un état de droits où chacun a son mot à dire, ou chacun peut être consulté et écouté. Aucun député, sauf exception, que ce soit au provincial ou au fédéral, que ce soit au Bloc québécois, au Parti libéral, ou autres formations, n’a levé le petit doigt pour s’opposer et questionner les mesures sanitaires abusives que les Canadiens et Canadiennes subissent depuis les 18 derniers mois.



Je m’engage à être à l’écoute de mes concitoyens et concitoyennes, ouverte d’esprit, engagée et persévérante; je m’impliquerai vaillamment à la réalisation d’un avenir ou la liberté, la fraternité, la bienveillance et le respect de chacun est une priorité dans le vivre LIBRE ENSEMBLE.



Mes expériences de travail, que ce soit comme employée, travailleur autonome, propriétaire d’entreprise ou membre de C.A. de coopérative, sont variées et liées à différent domaines dont la comptabilité financière, la gestion immobilière, l’hébergement en gîte et l’horticulture ornementale.



Je suis également en fin de mandat comme conseillère municipale et j’ai été agente officielle de deux candidats aux élections fédérales de 2019; ces expériences dans le domaine politique me servent aujourd’hui à vous représenter au mieux de mes connaissances et de mes aspirations profondes.



Votons pour une nouvelle façon de faire de la politique et ou l’humain et non l’économie, est la première source de motivation pour nos dirigeants. Votons PARTI LIBRE CANADA »



Carole Boisvert



carole.boisvert@partilibrecanada.org

https://www.facebook.com/Carole-Boisvert-102699792156348