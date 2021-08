Merci Monsieur Martel

Pour certains, la politique est un passage. D’autres ont plutôt choisi de mettre leur implication au sein de la communauté au cœur de leur vie. C’est le cas de Michel Martel, actuel conseiller de Saint-Amable et seul membre de l’équipe de Stéphane Williams qui ne se sollicitera pas de nouveau mandat lors de la prochaine élection municipale.

Ayant œuvré comme secrétaire-trésorier et directeur général de la Municipalité par le passé en plus de son engagement à long terme auprès du Centre d’entraide bénévole de Saint-Amable, M. Martel en était à son premier mandat à titre de conseiller.

Comme c’est le cas pour les sportifs quand vient le temps d’accrocher leurs patins ou leurs souliers de course, la décision de laisser sa carrière derrière soi n’est pas facile pour ceux qui ont une passion pour la politique. Dans le cas du conseiller du district 6, il aura fallu un mauvais tour du destin pour arrêter son choix.

« Malheureusement, j’ai eu un problème de santé en janvier, nous raconte le conseiller. Je marchais sur la rue Principale avec ma conjointe. J’ai été frappé dans le dos par un pneu perdu par un automobiliste. Je suis tombé tête première et je me suis assommé sur le trottoir. J’ai été hospitalisé quelques jours. J’ai eu une commotion cérébrale. Par la suite, j’ai passé une période durant laquelle ça n’a pas été facile de reprendre le dessus. C’est à ce moment que j’ai réfléchi à tout ça. »

La collaboration avant tout

Il faut dire que, outre les ennuis causés par l’accident, l’épouse de Michel Martel doit faire face à ses propres défis côté santé. « C’était important de s’arrêter pour qu’on s’aide l’un et l’autre à vivre. C’est un peu ça qui a pris le dessus quand est venu le temps de prendre la décision. »

À titre de doyen du conseil, comme l’ont rappelé ses collègues à quelques reprises depuis l’annonce de sa décision, il a généreusement mis ses connaissances de l’appareil municipal à la disposition des plus jeunes qui ont grandement bénéficié de son expérience au cours des dernières années.

« Durant le temps que j’ai été là, j’ai essayé d’apporter ma contribution avec la connaissance que j’avais du fonctionnement d’une ville avec les fonctionnaires et tout ça. En tant que membre de l’équipe, c’est un peu comme ça que je voyais les choses. On était là pour s’entraider. On est parti avec cette idée-là, celle de travailler ensemble, et c’est demeuré tout le temps où j’en ai fait partie. Pour moi, c’était important. S’il n’y avait pas eu cette promesse que nous allions tous travailler en équipe, je ne serais pas embarqué, je crois (rires). »

Une saine « contamination »

Si le destin lui a forcé la main, Michel Martel pourra quitter son siège en novembre la tête haute. Après tout, il a en poche une feuille de route bien garnie.

« Pour moi, ç’a été une passion et quasiment une mission si je peux dire. Amener Saint-Amable un peu plus loin. Et moi, quand j’ai été secrétaire-trésorier et directeur général, j’avais aussi cette ambition. J’ai été 17 ans, je crois, au Centre d’entraide bénévole. Notre mission c’était de garder cet esprit de collaboration qui existe entre les gens d’ici. L’entraide, ça fait partie de moi. J’ai fait partie de beaucoup d’organisations depuis que je suis jeune et ça me caractérise un peu cette façon d’approcher les choses. C’est ce que j’ai retrouvé auprès de l’équipe actuelle et quand des nouveaux arrivaient, on essayait de les contaminer (rires). J’espère que cette façon de faire les choses va demeurer le plus longtemps possible. »