Des nouveautés et des incontournables pour la fin des vacances sur la Rive-Sud et en Montérégie

Pour plusieurs, le mois d’août signifie encore les vacances et, cet été encore, les Québécois doivent prendre la route des vacances localement en raison des restrictions imposées par la Santé publique. Oui il y a la Gaspésie, Charlevoix et la Côte-Nord, mais ici sur la Rive-Sud et en Montérégie, les possibilités sont non seulement nombreuses, mais également variées. Il y a même du nouveau, que ce soit sur l’eau, sur terre ou dans les airs.

À Boucherville, les divers sentiers de marche et de vélo, tout comme les parcs de la ville offrent plusieurs choix de sorties de plein air tout comme le fleuve Saint-Laurent. Il est possible de louer des embarcations à la marina tandis que quelques organisations offrent également la location des populaires planches à pagaie. Il faut évidemment ajouter le parc national des Îles-de-Boucherville à l’offre touristique locale, incluant un golf de 18 trous en plein cœur du chapelet d’îles. Varennes vient d’inaugurer une nouvelle promenade en rive alors que, pas bien loin, le parc national du Mont-Saint-Bruno est une destination nature incontournable. Cette année, on y offre même la location de canots pour se balader sur le lac des Bouleaux, au sommet de la montagne.

Des nouveautés

Alo Richelieu (entre Saint-Jean-sur-Richelieu et Noyan) : grande nouveauté de l’été en Montérégie. Il s’agit de 30 km d’expériences inusitées et écoresponsables sur la rivière Richelieu. Sous forme de parcours touristique, entre Saint-Jean-sur-Richelieu et Noyan, les visiteurs pourront faire la location de vélos et de bateaux électriques qui leur permettront de découvrir la région de manière insolite, sécuritaire, innovante et responsable. De la location d’embarcation électrique, de kayak, de planche à pagaie, au repas au bord de l’eau et à l’hébergement sur l’eau, en passant par la pêche organisée et l’interprétation d’épaves, une expérience unique au Québec.

Aloberge (Lacolle et Saint-Paul-de-l ’Île-aux-Noix) : hébergement de type glamping, directement sur l’eau, à deux des escales du projet Alo Richelieu dont le but est d’offrir des expériences touristiques écoresponsables et insolites sur la rivière Richelieu. À partir du 21 mai, deux unités d’hébergement seront disponibles à la location à la Marina Rose des Vents à Lacolle.

Vacances Sunset Dreams (Salaberry-de-Valleyfield) : une expérience qui se vit à bord d’un petit bateau-maison, plus précisément un ponton. Soyez le capitaine du bateau le temps d’un séjour. À naviguer sur l’eau, vous pourrez découvrir le lac Saint-François, remonter le fleuve Saint-Laurent jusqu’à Kingston ou encore descendre jusqu’à Montréal et mettre le cap vers le lac des Deux Montagnes.

Clip ‘n Climb (Brossard) : nouveau centre d’escalade au Mail Champlain. L’expérience offre plus de quarante murs thématiques pour découvrir le monde de l’escalade. Le défi de grimper jusqu’à 10 mètres est offert à tous en toute sécurité. Clip ‘n Climb utilise des systèmes d’assurage automatique sur tous les murs, de telle sorte qu’il n’est pas nécessaire que des assureurs contrôlent la sécurité du grimpeur.

Évasiô, centre de location (Sainte-Catherine) : nouveau centre de location d’embarcations nautiques (kayaks de mer et de plaisance et planches à pagaie). Il sera situé au Récréoparc, au bord du fleuve Saint-Laurent, et bonifiera l’offre du site (plage, camping, sentiers de randonnée).

Véloroute du lac Champlain : véloroute qui reliera Saint-Jean-sur-Richelieu et Venise-en-Québec sur un réseau sécuritaire. Le balisage et la signalisation de la route cyclable devraient prendre fin au début de l’été 2021.

Pour les informations logistiques, mais aussi pour découvrir les centaines d’autres attraits touristiques de la région, il suffit de consulter le site Internet www.tourismemonteregie.qc.ca