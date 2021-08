Le député Barsalou-Duval lance un balado

Le député fédéral de Pierre-Boucher–Les Patriotes–Verchères, Xavier Barsalou-Duval, veut rejoindre les jeunes et pour y parvenir, il a lancé la semaine dernière le premier d’une série de balados intitulée : Xavier, son travail et son comté.

Dans le premier épisode, le député Barsalou-Duval a interrogé Medhi Tremblay de Chaloupes Verchères dans les locaux historiques de la chalouperie.

Le deuxième balado qui sera diffusé le mois prochain porte sur les jeunes, la politique et l’indépendance et prend la forme d’une table ronde animée par le député et où trois jeunes s’expriment sur des enjeux qui les touchent particulièrement.

Les épisodes seront publiés environ une fois par mois et seront disponibles sur le site Web du député ainsi que sur de multiples plateformes telles que Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, Facebook et YouTube.

Très populaires auprès des nouvelles générations, les balados sont en général des échanges plus ou moins informels entre un interlocuteur et ses invités, enregistrés sous format audio et parfois aussi vidéo, qui sont mis à la disposition du public sur Internet.

Parmi les sujets qui pourraient être abordés, on mentionne les enjeux qui touchent la circonscription, comme l’érosion des berges du Saint-Laurent, la vitesse des navires et la réglementation fédérale, ainsi que les enjeux liés au travail parlementaire du député, tels que les transports et les infrastructures. M. Barsalou compte également produire des balados sur des personnages de la circonscription qui ont marqué l’histoire, comme Bernard Landry, et réaliser des rencontres avec des personnalités de la circonscription. Il pense aussi discuter avec d’actuels et anciens politiciens de la circonscription, et faire découvrir des lieux emblématiques de la circonscription (par exemple la Maison nationale des Patriotes).

« J’espère que les gens apprécieront la série », a lancé le député.