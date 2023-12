Le député Barsalou-Duval dans la peau de Joseph

Ceux qui sont allés à la messe de 19h30 la veille de Noël à l’église Sainte-Famille, à Boucherville, ont pu revivre la tradition de la crèche vivante. Et devinez qui étaient ceux qui formaient la Sainte famille ?

Le député Xavier Barsalou-Duval qui est papa depuis le 29 novembre pour une troisième fois, sa conjointe, et deux de leurs enfants. Le député personnifiait Joseph, et sa conjointe, Marie.