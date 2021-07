Le conseiller André Lemay nommé maire suppléant

Le conseiller André Lemay agira à titre de maire suppléant pour les mois d’août, septembre et octobre 2021. Le conseil municipal a adopté une résolution en ce sens lors de la séance du 6 juillet.

Rappelons que la Loi sur les cités et villes oblige toutes les municipalités à disposer en tout temps d’un substitut au maire ou à la mairesse afin de les remplacer au besoin.

Conseiller municipal du district du Moulin depuis de nombreuses années, M. Lemay est également membre du Comité de suivi du transport en commun; membre du Comité des politiques citoyennes − famille et jeunesse ; membre du Comité du Prix des Grands Julievillois ; membre du conseil d’administration de la Régie intermunicipale de l’eau potable Varennes, Saint-Amable, Sainte-Julie (RIEP).

« Je tiens à souligner les 21 années de mon collègue au service de la population julievilloise. Son expérience, sa disponibilité et son dévouement lui seront utiles dans l’exercice de cette fonction », a fait savoir la mairesse, Mme Suzanne Roy. Elle a également profité de l’occasion pour remercier la conseillère Nicole Marchand qui occupe le poste jusqu’à la fin du mois de juillet.