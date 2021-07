Une bonification de plus de 8,8 M$ dans la circonscription de Verchères pour des infrastructures municipales

COMMUNIQUÉ – Dans le cadre de la bonification du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ 2019-2023), la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, ainsi que la députée de Verchères, Mme Suzanne Dansereau, sont fières d’annoncer qu’une somme de 8 808 143 $ permettra aux six municipalités de la circonscription de Verchères d’effectuer des travaux sur leurs infrastructures municipales.

Cet investissement majeur s’inscrit dans la volonté du gouvernement de stimuler la relance économique dans toutes les régions du Québec en soutenant la réalisation de projets qui répondent aux priorités des municipalités. Les nouvelles sommes leur permettront de financer encore plus de travaux d’infrastructures municipales, notamment, ceux liés à l’eau potable, au traitement des eaux usées et à la voirie locale.

Soulignons que la ministre Laforest a annoncé, le 5 juillet dernier, une bonification de la contribution du gouvernement du Québec de 496 M$, contribution équivalente à celle déjà confirmée par le gouvernement du Canada. Ainsi, près de 1 G$ ont été ajoutés à l’enveloppe de ce programme, qui est maintenant de plus de 4,4 G$.

« En appuyant financièrement les municipalités dans leurs travaux d’infrastructures, notre gouvernement démontre qu’il est à l’écoute des régions et qu’il a la volonté de s’investir pour maintenir des services de qualité pour les citoyennes et les citoyens. C’est aussi une façon pour nous d’accélérer la relance économique dans chacune de nos belles régions. C’est majeur! Ce sont près de 500 M$ de plus que nous rendons disponibles pour la réalisation de projets porteurs qui auront des retombées positives, et j’en suis très fière! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation

« C’est pour moi une grande fierté d’annoncer aux municipalités de la circonscription la part importante qui leur revient dans le cadre du Programme de la TECQ. Notre gouvernement se mobilise et déploie les grands moyens afin que soient mises en place des infrastructures municipales de qualité chez nous et dont la réalisation vient appuyer la vitalité économique de la circonscription. »

Suzanne Dansereau, députée de Verchères

Le financement de la bonification du gouvernement du Québec au Programme de la TECQ 2019-2023 s’inscrit dans le Plan québécois des infrastructures 2021-2031. Ce dernier prévoit des investissements de plus de 7,5 G$ dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH).

En juin 2019, le gouvernement du Québec a annoncé un financement conjoint de plus de 3,4 G$ pour les infrastructures municipales dans le cadre du Programme de la TECQ 2019-2023.

Bonification de la TECQ 2019-2023 Nom de la municipalité Montant accordé Sainte-Julie 3 352 276 $ Saint-Amable 1 433 566 $ Varennes 2 409 347 $ Verchères 475 502 $ Calixa-Lavallée 168 735 $ Contrecoeur 968 717 $ Total accordé : 8 808 143 $ Source : ministère des Affaires municipales et de l’Habitation Juillet 2021

