Sainte-Julie, Varennes et Boucherville participent à un projet écologique novateur

Sainte-Julie, Varennes et Boucherville prennent part à un projet écologique novateur, Filet zérodéchet – Agir à la source, qui est une première dans la province. Dans le cadre de ce projet mis en place en collaboration avec Nature-Action Québec (NAQ), des filets capteurs seront installés à la sortie de quelques exutoires pluviaux, ce qui permettra d’identifier les déchets à la source et enrichira le déploiement d’une campagne de sensibilisation sur le sujet.

Cette technique a auparavant fait ses preuves entre autres en Australie et, présentement, aucune municipalité québécoise n’a encore eu recours à cette pratique. Pourtant, précise NAQ, le ruissellement de pluie transporte une foule de déchets vers les cours d’eau, contribuant ainsi à la pollution des écosystèmes marins.

La première phase du projet consiste en la captation et la caractérisation des déchets grâce aux filets fixés à certains exutoires pluviaux. De cette façon, les rebuts seront interceptés avant de terminer leur course dans les cours d’eau ciblés par les responsables. L’installation des filets sur le terrain sera effectuée par le fournisseur infraStruct, alors que les équipes de NAQ s’occuperont de caractériser les rebuts retenus par les filets dans chacune des villes.

La deuxième phase permettra l’identification des déchets captés, ce qui fournira des informations utiles au déploiement d’une campagne de sensibilisation ayant pour thème la consommation et l’élimination par les citoyens des déchets à usage unique.

Favoriser la santé des cours d’eau

Cette campagne aura pour message « Agissons maintenant – nos actions sur la terre ont des impacts sur nos fleuves et nos rivières » et elle aura pour but de conscientiser la population aux conséquences entraînées par les déchets qu’elle génère. L’objectif ultime de cette initiative est l’adoption de meilleures habitudes favorisant la santé des cours d’eau.

« Contrairement à la croyance populaire, il n’y a souvent aucune filtration des déchets aux abords des égouts pluviaux avant qu’il y ait déversement dans le fleuve Saint-Laurent ou encore dans la rivière Richelieu », explique Paula Berestovoy, chef du service Gestion des matières résiduelles et Écocivisme chez NAQ.

« Le besoin est donc criant de mieux sensibiliser les gens à un usage réfléchi des matières dont ils veulent se débarrasser. Ce n’est pas parce qu’on ne le voit plus que cela disparaît. Il y a des conséquences directes à nos gestes. Il faut davantage informer sur le cycle de vie des déchets et la consommation responsable », fait-elle valoir.

Dans le cadre du projet, l’équipe de NAQ s’intéressera principalement au fleuve Saint-Laurent et à la rivière Richelieu. Il est à noter que l’organisme Stratégies Saint-Laurent se joindra aux efforts de sensibilisation. On ajoute du côté de NAQ que cette initiative permettra d’éveiller les consciences et de responsabiliser les citoyens et commerçants à la réalité du circuit de l’eau et du cycle de vie de déchets que nous générons.









La campagne de sensibilisation est déployée sur différentes plateformes à l’aide des outils suivants :



• Un test de personnalité ludique présentant des types de consommateurs de plastique. Des recommandations adaptées au profil du répondant accompagnent les réponses aux quelques questions.

• Une diffusion sur les médias sociaux d’information éducative présentée sous forme de Saviez-vous que… L’objectif est d’éduquer le grand public aux enjeux de la consommation plastique et des conséquences nuisibles de cette dernière sur les milieux naturels.

• Des pochoirs servant à apposer un message de sensibilisation aux abords de certaines bouches d’égout des villes partenaires. Une incitation à agir pour la protection des cours d’eau en évitant de jeter des déchets dans la rue paraîtra au sol grâce à ces outils.

• Une vidéo explicative du projet sera relayée via différents médias afin de capter l’attention autour de l’enjeu de nos impacts sur les cours d’eau.

• Une page web dédiée à regrouper des informations éducatives au sujet de ce projet est mise à la disposition de tous.



Des outils complémentaires sont fournis par l’organisme Stratégies Saint-Laurent et comptent un quiz éducatif au sujet des microplastiques ainsi que le Passeport d’engagement du Défi Saint-Laurent, un engagement moral à agir immédiatement pour réduire sa consommation de plastique. (Source : NAQ)