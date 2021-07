Chantier majeur du tunnel : surveillance par radar photo sur l’A-20

Maintenant que la région est au palier vert, on ne s’ennuie pas de la zone orange, mais à certains endroits, le orange des cônes sera encore très présent, notamment le long du chantier majeur du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. Petite particularité qu’il ne faudra pas oublier : il y a dorénavant surveillance de la vitesse par radar photo sur cette portion de l’autoroute 20.

Le secteur ne sera pas évident cet été, car souvent la circulation se fait au compte-goutte à cause des entraves et, à d’autres moments où le trafic sera plus fluide, il faudra faire attention de ne pas avoir le pied pesant sinon ça risque de faire mal au portefeuille. En effet, lorsqu’une infraction est décelée par un radar photo, aucun point d’inaptitude n’est porté au dossier du propriétaire du véhicule, mais le montant de l’amende est doublé quand l’infraction est commise dans une zone de travaux routiers.

La surveillance par radar photo s’effectue le long de l’autoroute 20, entre le chemin du Fer-à-Cheval à Sainte Julie et la route 132 à Longueuil. À cet endroit, les voies sont déviées et la vitesse maximale permise est réduite en raison des travaux en cours afin de procéder à l’aménagement d’une nouvelle voie réservée en vue du chantier du tunnel lui-même, qui est prévu pour 2022 et 2023. Il est à noter qu’une signalisation installée en amont informe les usagers de la route qu’il y a présence d’un radar photo.

Le MTQ souligne que les principales interventions prévues cette année consistent à mettre en place les mesures d’atténuation en transport collectif dans l’axe des autoroutes 20 et 25 en vue d’une mise en service à l’automne 2021. La période d’entraves majeures, qui aura des répercussions encore plus importantes sur la circulation, est prévue à compter du printemps 2022.

Orange aussi sur l’autoroute 30

Ce sera chaud aussi sur l’autoroute 30 entre Boucherville et Brossard, car plusieurs chantiers sont prévus jusqu’en novembre afin de bonifier l’utilisation de l’accotement par les autobus en vue de la mise en service du Réseau express métropolitain (REM).

Le ministère indique que les travaux se dérouleront majoritairement de nuit afin de limiter les répercussions sur la circulation, mais que des entraves importantes seront requises sur cet axe autoroutier. Des blitz de travaux durant une dizaine de fins de semaine sont notamment prévus.

De façon à limiter le nombre de chantiers dans le secteur, le MTQ profitera de ce réaménagement de l’A-30 pour réaliser des interventions planifiées sur les structures de signalisation de l’échangeur de l’autoroute 30 et de la route 116, en plus de terminer le réasphaltage des bretelles.