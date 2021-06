Les pompiers ont combattu 16 incendies de bâtiments à Boucherville en 2020

De nombreuses interventions de secours, sur le fleuve également



Le Service de sécurité incendie de l’agglomération de Longueuil (SSIAL) a dû combattre 109 incendies de nature diverse en 2020 sur le territoire de la Ville de Boucherville comparativement à 64 en 2019. Des feux extérieurs, des feux de véhicules ou dans des bâtiments. Les 16 incendies (18 en 2019) qui se sont déclarés dans des bâtiments ont causé des pertes de 648 000 $ et 250 000 $ en pertes de contenu.

Quatre personnes ont été légèrement blessées lors des incendies.

La dernière année sur l’ensemble du territoire de l’agglomération aura donc été notamment marquée par une hausse du nombre d’incendies de bâtiments (tout type d’établissement confondu) s’élevant à 216 par rapport à 173 l’an dernier, et par une baisse du nombre d’incendies des bâtiments commerciaux, industriels et affaires pour un total de 10 en 2020 en comparaison avec 18 en 2019.

Dans l’ensemble, le Service de sécurité incendie de l’agglomération de Longueuil a combattu plus de feux de bâtiments en 2020 comparativement à 2019. En 2020, 8029 appels pour des situations d’urgence ont été enregistrés, soit 700 de moins qu’en 2019. Les pompiers ont tout de même dû intervenir à 839 reprises sur le territoire de Boucherville seulement.

Des chiffres pour l’agglomération

Selon les chiffres contenus dans le rapport annuel rendu public la semaine dernière, le Service de sécurité incendie de l’agglomération de Longueuil et ses 367 employés, dont 165 pompiers réguliers, a bénéficié d’un budget de 41,8 millions de dollars en 2020, offrant des services de sécurité, mais aussi de prévention aux citoyens des cinq villes de l’agglomération, soit Boucherville, Saint-Lambert, Brossard, Saint-Bruno-de-Montarville et Longueuil. À titre de principales statistiques, le SSIAL a reçu 8 029 interventions d’urgence, les pompiers ont pris part à 5 096 activités de prévention. Ils ont combattu 216 incendies de bâtiments et ont participé à 29 assistances médicales ainsi qu’à 5 interventions pour des matières dangereuses.



Sur le fleuve ou la glace



Enfin, 55 interventions ont été réalisées sur le fleuve Saint-Laurent en 2020, dont 5 sur les glaces du fleuve, soit pour des pêcheurs prétendument en détresse ou pour des motoneigistes que des gens croyaient en mauvaise posture dans le secteur des îles de Boucherville.

Cela dit, côté nautisme, les premiers chiffres de 2021 indiquent que les équipes du SSIAL ont déjà dû intervenir à 22 reprises sur le fleuve depuis le début du mois de mai, ce qui laisse présager un été record en termes d’intervention. Dans plusieurs cas, ce sont des motomarines qui sont en cause, notamment la semaine dernière dans le secteur des îles de Boucherville alors qu’une motomarine filant à vive allure est entrée en collision avec une plaisancière en planche à pagaie.