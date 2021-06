Une nouvelle école primaire sera construite à Boucherville

Une nouvelle école primaire de seize locaux sera construite à Boucherville. Son emplacement exact n’est pas encore connu, mais il est confirmé qu’elle sera située dans les secteurs Du Boisé ou Harmonie.

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, le ministre de la Justice, responsable de la Langue française, de la Laïcité et de la Réforme parlementaire, et de la Montérégie, Simon Jolin-Barrette, ainsi que la députée de Montarville et ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, ont fait cette annonce jeudi dernier lors d’un point de presse à Boucherville, plus précisément à l’école Paul-VI.

La dernière fois qu’une école primaire a été construite à Boucherville remonte à 1970. Toutes les écoles primaires du territoire sont géographiquement concentrées dans les vieux secteurs, ce pour quoi le futur établissement est prévu à l’autre extrémité de la Ville, soit dans les quartiers Harmonie ou Du Boisé.

« Le choix de l’emplacement exact n’est pas encore fait. Le Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP) est présentement en mode discussion avec la Ville pour qu’elle identifie le terrain le plus approprié », explique la ministre Roy.

L’ouverture de cette nouvelle école est idéalement prévue dans trois ans.

Ajout de 189 classes en Montérégie

Les investissements en Montérégie s’élèvent à plus de 311 M$ pour permettre la construction de huit écoles primaires et la réalisation de quatre projets d’agrandissement et de transformation d’écoles, ce qui équivaut à l’ajout de 189 classes. Des dix nouvelles écoles qui seront construites au Québec, huit se situeront en Montérégie, secteur où la croissance de la population est la plus forte.

Trois écoles à Longueuil

À Longueuil, deux nouvelles écoles primaires de vingt-quatre classes seront bâties. Aussi, le bâtiment Annexe Bourassa sera transformé pour en faire une école primaire de huit classes.

Les autres écoles seront construites à Saint-Hyacinthe, à Candiac, à Châteauguay, à Saint-Constant et à la Commission scolaire Lester-B.-Pearson. L’école Harold-Napper, à Brossard, et l’école secondaire internationale de Saint-Lambert seront agrandies.

Pour la ministre Roy, « la Montérégie, comme toutes les régions du Québec, mérite de voir ses écoles améliorées, modernisées et sécuritaires. L’éducation est la priorité de notre gouvernement et nous en faisons une fois de plus la démonstration aujourd’hui. Je ne pourrais être plus fière des mesures mises en place pour améliorer le quotidien des familles et des enfants de notre région. Ces nouvelles infrastructures leur permettront d’évoluer dans des milieux dynamiques et d’être propulsés au maximum de leurs capacités dans leur parcours scolaire. C’est une excellente nouvelle! »

Pour l’ensemble du Québec, les investissements annoncés en ajouts d’espaces s’élèvent à plus de 884 M$. Une somme totale de près de 1,2 G$ sera également disponible pour la rénovation d’écoles pour l’année scolaire 2021-2022. Ces annonces font suite au dévoilement des investissements de plus de 2 G$ réalisés cette année pour la mise à niveau des infrastructures scolaires partout au Québec.