La voix des citoyens – équipe Mario Lemay: renouveau dans le district du Rucher

Mario Lemay, chef de La voix des citoyens – équipe Mario Lemay, ainsi que Suzanne Roy annoncent le départ à la retraite d’une conseillère d’expérience, Nicole Marchand. Tous les membres du conseil municipal se joignent à eux pour lui souhaiter une retraite des plus agréables et bien méritée.

Infirmière bachelière en gestion de services de santé, Mme Marchand a vacciné plusieurs centaines d’enfants julievillois. Après 25 années au service de la communauté julievilloise, elle désire notamment prendre soin de sa santé, voyager plus souvent, faire plus de lecture et entretenir ses platebandes. Elle prendra aussi plus de temps auprès de ses enfants Marie-Ève et Anabelle, et surtout, auprès de sa lumineuse et adorable petite-fille, Rose. « Je me suis présentée aux élections municipales de 1996 avec l’intention notamment d’implanter un service d’urgence 911. C’était l’une de mes priorités. Depuis, j’ai collaboré à plusieurs comités de la Ville, dont celui de la sécurité publique et le comité des politiques citoyennes-famille et jeunesse. Je suis très fière d’avoir participé, en collaboration avec des citoyens julievillois, membres de ce comité, à l’implantation de la politique des saines habitudes de vie », indique-t-elle. Outre ces comités, Mme Marchand a été membre du comité visant à nommer la Ville Municipalité amie des aînés, a participé à l’élaboration de la Politique familiale et du Plan d’action 2020 à l’égard des personnes handicapées.

C’est non sans regret qu’elle cède son siège à Sylvie Beaulieu. La famille occupant une grande part dans la vision municipale, Mme Beaulieu a naturellement choisi Sainte-Julie pour y élever son fils, maintenant âgé de 18 ans. Présentant une expérience de plus de 29 ans dans le domaine scolaire, elle s’est impliquée bénévolement au sein du Club de Soccer de Sainte-Julie pendant plus de 10 ans. Femme de solutions et d’innovations, elle contribue à divers comités au Centre de services scolaire, notamment pour améliorer la qualité des services de garde. « Je suis une personne en constante recherche d’amélioration. D’ailleurs, je suis à l’écoute et très motivée à poursuivre le développement de la Ville. Je suis fière d’être Julievilloise. Les divers services à la population, les parcs et espaces verts, les installations sportives et les activités familiales proposées, tout en maintenant un profil financier exemplaire, reflètent un fort engagement du conseil municipal envers sa population », souligne-t-elle.

Partageant assurément les valeurs de la Voix des citoyens – équipe Mario Lemay quant à la transparence, l’écoute et le respect des citoyens, elle entend maintenant poursuivre son implication avec cette équipe qui rallie expérience et renouveau. « Il nous fait grand plaisir d’accueillir Mme Beaulieu. Son expérience du milieu scolaire s’ajoute à celle des autres candidats qui proviennent des milieux sportifs, de la santé, de la gestion et du communautaire », ajoute Mario Lemay. Rappelons en terminant que le candidat à la mairie, Mario Lemay, présente une équipe renouvelée pour les élections de novembre prochain.

(Source : La voix des citoyens – équipe Mario Lemay)