Contrecœur adhère à la plateforme Voilà!

Communiqué – La Ville de Contrecœur annonce son adhésion à la plateforme Voilà! Cette plateforme permet aux citoyennes et aux citoyens de déposer une requête ou une demande de permis facilement et en seulement quelques clics!

Cet outil en ligne rend désormais possible la centralisation de certains de nos services municipaux. Grâce à Voilà!, les contrecœuroises et contrecœurois pourront effectuer une demande de permis en ligne (abattage d’arbre et arrosage). De plus, les citoyens auront la possibilité de déposer une requête à différents services municipaux en lien avec des sujets qui les préoccupent (vitesse dans leur quartier, qualité de vie, etc.) ou pour signaler une problématique (lampadaire ou équipement défectueux, bac brisé, etc.).

Dans les prochains mois, cette plateforme sera améliorée selon les besoins de la Ville et ceux des usagers. Tous les citoyens de la municipalité sont invités à créer leur profil sur le portail Web Voilà! et à télécharger l’application mobile afin de l’utiliser sur leur téléphone ou leur tablette.

Pour plus d’informations sur la plateforme, visitez le www.ville.contrecoeur.qc.ca. Vous y trouverez une description des différentes étapes afin de réaliser votre inscription et les liens pour accéder à la plateforme Voilà!

Source: Ville de Contrecœur