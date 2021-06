Retrouvé : Un homme de 70 ans est recherché

MISE À JOUR : Serge Lapointe, âgé de 70 ans, a été retrouvé sain et sauf hier soir par les policiers de Kingston en Ontario

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) recherche Serge Lapointe, âgé de 70 ans. Il a été vu pour la dernière fois, mardi après-midi vers 16h chez lui, à Longueuil.

Il serait parti à bord de son véhicule, un Nissan modèle Rogue 2010 gris, immatriculé X35 GYW. M. Lapointe pourrait se retrouver en bordure d’un cours d’eau, car il aime ces endroits. Il pourrait également se diriger vers le Saguenay. Nous craignons pour sa santé et sécurité.

M. Lapointe a la peau blanche. Il mesure 5’10’’ (1 m 78) et pèse environ 150 lb (68 kg). Il a les cheveux blancs avec calvitie, et les yeux noirs. Il s’exprime en français. Il porte une casquette noire, une chemise noire et grise, un pantalon de jeans noir et des espadrilles noires.

Le SPAL sollicite votre aide afin de retrouver cet homme. Toute personne apercevant M. Lapointe est priée de contacter le 911 immédiatement.