Initiatives de la MRC face à la pandémie: plus de 4 M$ investis auprès d’une centaine d’entreprises d’ici

Les responsables de la MRC de Marguerite-D’Youville n’ont pas attendu que la région se trouve au niveau d’alerte maximale pour peser sur le bouton rouge, car dès que la pandémie a franchi l’Atlantique et à commencé à déferler sur le Québec, des mesures ont été prises afin d’apporter de l’aide aux entreprises locales qui ont été frappées de plein fouet par les restrictions sanitaires.

« Très rapidement, nous n’avons pas pris de chance et nous avons mis des ressources supplémentaires par le biais du Service de développement économique (SDE). On en a fait notre priorité », a expliqué Suzanne Roy, préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville et mairesse de Sainte-Julie.

« Quand on a constaté que la crise perdurait, on a augmenté nos efforts pour aider les entreprises de notre territoire. Plusieurs entrepreneurs étaient peut-être rebutés à l’idée de remplir toute la paperasse nécessaire pour obtenir de l’aide gouvernementale, ou ils n’avaient jamais fait de telles demandes, alors nous avons mis à leur disposition deux ressources supplémentaires pour les accompagner dans ces démarches. Nous avons envoyé une lettre à toutes les entreprises du territoire et nous leur avons téléphoné afin de leur venir en aide. »

Un soutien financier et plus encore

C’est ainsi que plus de 100 entreprises de la MRC ont pu profiter d’un soutien financier à travers le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) et le Volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM). Il est à noter que 70 % des entreprises bénéficiaires ont eu droit à un prêt qui se transformera en subvention. Au total, plus de 4 millions de dollars ont été investis via une série de mesures.

Au chapitre de l’achat local, une campagne promotionnelle mise de l’avant par la SDE a permis de générer des retombées économiques de 100 000 $ via le site www.achatlocal.margueritedyouville.ca. Dans le cadre de ce projet, la MRC a remboursé les commerçants qui offraient des rabais allant jusqu’à 25 $ à leur clientèle.

Suzanne Roy précise également que 50 000 $ ont été octroyés en bourses auprès des entreprises locales pour les aider à réaliser un projet en commerce électronique leur permettant de s’adapter rapidement aux nouvelles habitudes de consommation des gens en raison de la pandémie. Cette mesure a été bonifiée par l’ajout d’un programme de formation, d’accompagnement et des outils offerts gratuitement pour profiter au maximum de la relance économique en créant et réalisant une stratégie en marketing numérique.

Le problème de la pénurie de main-d’œuvre est particulièrement criant chez les entreprises de la MRC de Marguerite-D’Youville, car on voit encore plein de bannières « Nous embauchons » un peu partout sur le territoire. À ce chapitre, l’équipe du SDE a mis en place des mesures d’aide pour faciliter le recrutement des entreprises, c’est-à-dire par le lancement d’un site dédié à la recherche d’emplois locaux, embauche d’une agente-facilitatrice et un investissement de 100 000 $ dans des projets permettant l’amélioration de la gestion en ressources humaines et la réalisation de diagnostics en ce sens.

Rappelons qu’en 2019, Suzanne Roy avait fait partie d’une mission économique de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) afin de participer au Salon du travail et de la mobilité professionnelle à Paris pour faire la promotion de la région et attirer une main-d’œuvre qualifiée outre Atlantique, mission qui avait été couronnée de succès.

Depuis, les démarches se poursuivent avec la France puisqu’une réunion de travail réunissant notamment le ministère des Relations internationales, la SDE et une dizaine d’entreprises de la région s’est tenue il y a quelques semaines. La préfet devrait avoir une nouvelle rencontre avec les intervenants français dans deux semaines et elle espère pouvoir faire une annonce d’ici quelques mois dans ce dossier.

« Le bilan que l’on dresse des actions menées au cours des quatorze derniers mois nous indiquent que nos allons dans la bonne direction et nous entendons continuer notre travail. Mais il faut le faire ensemble et continuer d’encourager l’achat local. C’est pour cette raison que j’espère que la population continuera d’être présente dans cette démarche », a conclu Suzanne Roy.