Tunnel La Fontaine : des travaux en cours pour éviter la surchauffe en 2022 et 2023

Le chantier de la réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, évalué à 1,142 G$, est en cours après avoir été mis sur pause l’année dernière en raison de la pandémie. Les travaux en cours viseront principalement à mettre en place les mesures d’atténuation en transport collectif dans l’axe des autoroutes 20 et 25. D’autres interventions viseront aussi à préparer le chantier, notamment avec la construction de chemins de déviation.

Rappelons dans ce dossier que les entraves majeures sont prévues à compter du printemps 2022 pour une période maximale de deux années. Durant cette période, les travaux nécessiteront des fermetures fréquentes de nuit et de fin de semaine ainsi que la fermeture de longue durée d’une voie par direction dans le tunnel. La dernière année de travaux, en 2024, sera consacrée à la finalisation des travaux et n’entraînera pas d’entraves majeures. À mesure que les travaux progresseront, il faudra tenir compte d’une dizaine de fermetures complètes, en alternance, des voies de circulation sous le fleuve Saint-Laurent.

Il y a quelques jours, le ministère des Transports a informé les usagers de la route que les voies de circulation de l’autoroute 20 sont déviées dans le secteur du tunnel. Cette configuration est requise afin de construire la nouvelle voie réservée prévue le long de l’autoroute 20 en direction ouest, entre l’autoroute 30 et la route 132. Le MTQ a ajouté qu’une voie réservée temporaire sera aussi mise en place le long de la chaussée de l’autoroute 20 en direction est. Celle-ci sera démantelée une fois la période d’entraves majeures terminée.

Il est à noter que le coût de ce projet pour la réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine est de 1,142 G$. Le gouvernement fédéral contribue financièrement à hauteur de 427,7 M$ dans le cadre du Nouveau Fonds Chantiers Canada, volet Infrastructures provinciales-territoriales – Projets nationaux et régionaux. Les villes de Montréal et de Boucherville apportent également une contribution respective de 3 M$ et de 1,1 M$.









Nouvelles infrastructures et services de transport collectif



Vu l’ampleur des travaux, le Ministère et ses partenaires ont inclus au projet de nouvelles infrastructures et de nouveaux services de transport collectif :

• Mise en place d’une voie réservée (autobus et covoiturage) sur l’autoroute 20 en direction de Montréal entre Sainte-Julie et l’entrée du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine;

• Aménagement d’une voie sur l’accotement pour les autobus sur l’autoroute 20 en direction de Montréal entre la rivière Richelieu et Sainte-Julie;

• Agrandissement des stationnements incitatifs Beloeil (ajout de 150 places) et De Mortagne à Boucherville (ajout de 350 places);

• Construction de cinq quais d’autobus supplémentaires à la station de métro Radisson à Montréal;

• Mise en place de tronçons de voies réservées (autobus et covoiturage) dans l’échangeur Anjou à Montréal;

• Ajout de cinq nouvelles lignes d’autobus reliant la station de métro Radisson à Montréal et cinq stationnements incitatifs de la Rive-Sud (De Montarville/A 20, De Montarville/Rte 132, De Mortagne, Sainte-Julie et Beloeil)

• Bonification de trois lignes de taxi collectif du RTL dans le parc industriel de Boucherville;

• Navettes fluviales entre Boucherville et Montréal à l’étude.

Ces mesures totalisent 25 km de mesures préférentielles pour les autobus, 850 places de stationnement incitatif supplémentaires et cinq nouveaux quais d’autobus.