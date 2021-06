L’ultime coup de pouce d’Allôprof pour réussir les examens de fin d’année

C’est une année marquée par de nombreuses innovations qui s’achève avec le lancement des MiniRécups d’Allôprof. Ces récupérations virtuelles et synthétiques visent à outiller les 350 000 élèves du secondaire qui préparent leurs examens finaux, en vue d’un deuxième bulletin comptant pour 65 % de la note finale. Dans ce contexte où beaucoup reste à jouer, une quarantaine de MiniRécups couvrant des apprentissages à prioriser sont désormais offertes sur mobile et navigateur, complétant les efforts déployés par l’organisme dans le cadre de la stratégie de renforcement du filet de sécurité scolaire du ministère de l’Éducation. « Chaque année en juin, des milliers d’élèves désespérés se tournent vers Allôprof, avec l’impression qu’ils ne comprennent plus rien à la matière. Les MiniRécups ont été conçues pour apaiser cette angoisse de la fin de l’année. L’élève est guidé pas à pas vers une compréhension globale des notions. Et bien entendu, il est invité à communiquer directement avec nos enseignants si la MiniRécup n’a pas répondu entièrement à ses questions », a précisé MarcAntoine Tanguay, porte-parole et directeur de la stratégie d’Allôprof.