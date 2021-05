Plus de 54 commerçants participeront à l’édition spéciale de la Fête au Vieux-Village

La Ville de Sainte-Julie est heureuse d’annoncer le retour de l’événement la Fête au Vieux-Village sous la forme d’une édition spéciale permettant de respecter les consignes sanitaires. L’événement se déroulera du 1er au 30 juin dans plus de 54 commerces de la ville. Plus de 10 000 $ en prix seront à gagner.



« L’édition spéciale de la Fête au Vieux-Village permettra aux Julievilloises et aux Julievillois de découvrir les commerces locaux tout en étant récompensés. J’invite les citoyens à participer en grand nombre à l’événement et à encourager nos commerçants en cette période de reprise économique », a mentionné la mairesse de Sainte-Julie, Suzanne Roy.



Pour participer à l’événement, les citoyens doivent se procurer la carte de participation dans le bulletin Le Citoyen disponible en ligne ou distribué le 1er juin à toutes les résidences ainsi que dans l’un des 54 commerces participants. En visitant les différents commerces, ils doivent obtenir 12 étampes sur la carte. Une fois la carte complétée, les participants sont invités à déposer leur carte à l’hôtel de ville dans la chute à courrier située à la porte principale. Réservé aux 18 ans et plus. Aucun achat n’est requis.



Les participants courent la chance de remporter l’un des nombreux prix comme un prêt d’un véhicule électrique Niro EV, un ordinateur portable, un REER ou CELI de 500 $, des paires d’écouteurs sans fil, des forfaits de soins esthétiques et plus encore.



Pour connaître les commerces participants, les prix et les règlements entourant le concours, les citoyens sont invités à consulter la section Activités et événements extérieurs du site Web de la Ville.