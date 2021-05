Martin Damphousse élu premier vice-président de l’Union des municipalités

Siégeant sur le conseil d’administration depuis 2017, Martin Damphousse est à ce jour membre du Caucus des municipalités de la Métropole-Couronne-Sud, membre de la Commission des assises annuelles, membre de la Commission de l’environnement, du comité maritime ainsi que de la Commission Femmes et gouvernance.

« C’est avec émotion que j’ai été élu à ce poste par mes collègues mairesses et maires, s’est exprimé Martin Damphousse. À ce titre, je suis extrêmement fier de représenter l’UMQ car je crois réellement en la force du nombre, en l’apport de chacun pour faire avancer les choses et en la mise en commun des idées. Je rends hommage et je remercie Suzanne Roy, présidente sortante et mairesse de Sainte-Julie qui m’a été d’une grande inspiration dans mon rôle d’élu municipal et aussi une influence pour beaucoup de femmes et d’hommes qui aspirent à une carrière dans le monde politique. »