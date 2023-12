Le maire de Varennes, l’élu municipal le mieux payé au Québec en 2022 à 212,000$

Le maire de Varennes, Martin Damphousse était l’élu municipal le mieux payé au Québec en 2022 car il a touché des rémunérations qui totalisent 212,046$. En fait c’est le cumul de ses nombreuses fonctions qui a fait grimper son salaire à ce niveau.

Il a dépassé la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui a touché 211,000$, c’est aussi plus que le maire de Québec, Bruno Marchand (193,000$) et plus également que la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier (188,759$).

En fait, localement, le salaire de base du maire de Varennes est de 100,000 $ plus une allocation de dépenses de 17,500$. En 2022, Martin Damphousse a cependant siégé à de nombreuses autres instances.

À la MRC Marguerite-D’Youville, il a reçu 16,700$. À la Communauté métropolitaine de Montréal, il a reçu 35,000$. À l’Autorité régionale de transport métropolitaine il a reçu 24,400$. À la Régie intermunicipale de l’eau il a touché 2300$. À la Régie intermunicipale de police, 4600$. À la Régie intermunicipale des services animaliers 673 $. À la Société d’économie mixte, 8600$ et à la Régie intermunicipale du centre multi sport régional, 1500$

Cela dit, les choses ont changé en 2023 car Martin Damphousse a été élu président de l’Union des municipalités du Québec ce qui l’a amené à quitter entre autres ses fonctions à la présidence de la MRC et à la CMM mais en contrepartie il a touche un salaire de 83,000$ à titre de président de l’UMQ.

Le conseiller Tabarah

Le classement des salaires des élus, publié dans le Journal de Montréal de samedi dernier, a également mis en lumière le salaire du vice-président du comité exécutif de la Ville de Longueuil, Jonathan Tabarah. Il a touché un salaire de 202,300 $ en 2022 soit 13,000 $ de plus que la mairesse Fournier. Encore là le cumul de fonction explique le salaire mais Catherine Fournier a déjà confirmé que le salaire de Jonathan Tabarah serait abaissé pour ne plus dépasser le sien.