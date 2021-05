Dernier mandat de Suzanne Roy: Un riche héritage pour la MRC de Marguerite-D’Youville

Communiqué – C’est avec un certain étonnement que tous ont appris, le 4 mai dernier, que Mme Suzanne Roy, mairesse de Sainte-Julie et préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville, ne se représenterait pas aux élections municipales de novembre prochain.

Les membres du conseil de la MRC de Marguerite-D’Youville et son équipe unissent leur voix pour souligner l’apport essentiel d’une grande élue passionnée, impliquée et au service de ses concitoyen(ne)s depuis 25 ans. Son départ du monde municipal laissera certainement un grand vide, mais cela permettra à la fois de paver la voie à la relève.

Plusieurs réalisations d’importance pour la région

Véritable pilier de la politique municipale au Québec, Mme Roy a porté à bout de bras un nombre incalculable de dossiers qui ont fait progresser sa ville, sa région et l’ensemble du monde municipal québécois à un point tel que celle-ci est devenue un véritable modèle et exemple de réussite à bien des égards.

Parmi les multiples réalisations accomplies sous sa gouverne, notons le changement du nom de la MRC Lajemmerais pour MRC de Marguerite-DYouville, la création des deux points de service de l’Écocentre, la révision du Schéma d’aménagement et sa concordance avec le Plan métropolitain d’aménagement et de développement du territoire (PMAD) de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), la création de la Société d’Économie Mixte de l’Est de la Couronne Sud (SÉMECS), la mise en place de nombreuses mesures visant à améliorer la gestion des matières résiduelles, l’implantation d’un service de génie, l’instauration de mesures visant l’entretien et la protection des cours d’eau et des bandes riveraines, l’adoption d’un Schéma de couverture de risques en sécurité incendie, la présentation de nombreux mémoires en commission parlementaire pour la MRC et bien d’autres!

Un parcours impressionnant

Madame Roy a d’abord été conseillère municipale à la Ville de Sainte‑Julie de 1996 à 2005 et représentante de sa ville à la MRC de Lajemmerais de 2000 à 2005. Elle a travaillé activement dans différents comités municipaux.

Mairesse de Sainte‑Julie et préfet de la MRC depuis 2005, elle occupe actuellement plusieurs postes au sein d’organismes supra-municipaux et régionaux comme l’Union des municipalités du Québec (UMQ), la CMM, le Réseau de transport métropolitain (RTM), le Fonds d’action québécois pour le développement durable (FAQDD), la Régie intermunicipale de l’eau potable Varennes, Sainte‑Julie, Saint‑Amable, la Régie intermunicipale de police Richelieu‑Saint‑Laurent et le Centre de la culture et du sport de Sainte-Julie.

Suzanne Roy, grande dame du monde municipal, et source d’inspiration et de motivation pour plusieurs élues, pourra donc se consacrer à d’autres occupations avec le sentiment du devoir accompli. Grâce à sa fougue, sa détermination et son implication de tous les instants, elle a modelé le visage de la MRC à jamais.

Merci Suzanne!

Citations:

«Dans ses fonctions, Suzanne Roy a su mener à terme des dossiers qui répondent aux besoins et attentes de la population que nous desservons grâce à son leadership, son esprit rassembleur et ses mille et une ressources. La mission qui nous incombe de relever les défis auxquels nous sommes confronté(e)s à titre d’élu(e), et ce peu importe la taille des villes et municipalités, fut allégée par son apport de solutions novatrices, ce qui contribue grandement au succès de notre MRC. Merci Suzanne .»

– Daniel Plouffe, maire de Calixa-Lavallée

« C’est avec surprise que nous avons appris le départ de Mme Suzanne Roy après 25 ans de vie politique. 25 ans, c’est un grand investissement en politique municipale. Grâce à Mme Roy, plusieurs femmes ont osé franchir le plafond de verre et se lancer en politique municipale. Je la remercie pour tout ce qu’elle m’a transmis notamment ses grandes connaissances du monde municipal. Elle restera un modèle de détermination positive pour les élues et les élus qui l’ont côtoyé au cours de sa carrière politique. Son travail a été très constructif pour beaucoup d’entre nous et le sera encore pour les politiciens en devenir. Merci à elle pour ses nombreux legs et pour les projets qu’elle a portés pour la Ville de Contrecœur autant à la MRC de Marguerite-D’Youville, qu’auprès d’EXO et de la CMM. Nous lui souhaitons une bonne continuité ainsi qu’une grande réussite dans tous ses futurs projets »

– Maud Allaire, mairesse de Contrecoeur

« Suzanne Roy est, sans conteste, l’une des figures les plus inspirantes de la politique municipale au Québec. Son leadership naturel, son dévouement pour la communauté et son sens politique en font l’un des acteurs politiques les plus motivants avec qui j’ai eu le privilège de collaborer. Je remercie Mme Roy pour ses précieux conseils et son appui à des projets majeurs pour le développement de la région et de Saint-Amable dont notre Plan de relance économique agricole. Je lui souhaite tout le meilleur dans ses projets à venir.»

– Stéphane Williams, maire de Saint-Amable

« Suzanne Roy m’a été d’une grande inspiration dans mon rôle d’élu municipal et aussi une influence pour beaucoup de femmes et d’hommes qui aspirent à une carrière dans le monde politique. Face à de grands enjeux ou à des décisions difficiles, Suzanne Roy est la première mairesse à qui les élus peuvent se confier pour obtenir de judicieux conseils. Sa présence constante et son implication active pour défendre les intérêts de la population de la MRC méritent les plus grands honneurs ».

– Martin Damphousse, maire de Varennes

«Depuis 2005, j’ai toujours eu un immense plaisir à collaborer avec Mme Roy. Son professionnalisme, son implication, sa courtoisie et son dévouement pour toute la région sont une inspiration pour mon propre engagement politique. Merci, Suzanne, pour ton aide et tout ce que j’ai appris en te côtoyant.»

– Alexandre Bélisle, maire de Verchères

«Suzanne est l’une des personnes les plus dévouées avec qui j’ai eu la chance de travailler. Au fil des ans, nous avons collaboré au quotidien sur un grand nombre de projets importants pour notre territoire et sa population. En mon nom et celui de mon équipe, je la remercie profondément pour sa gestion exemplaire, sa recherche constante de cohésion régionale, son humanisme et son indéniable contribution au rayonnement de notre région. Pour moi, c’est une évidence, la personne qui lui succédera aura de grandes pointures à chausser!

– Sylvain Berthiaume, directeur général de la MRC de Marguerite-D’Youville.

Source : MRC de Marguerite-D’Youville