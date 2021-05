Protection de la jeunesse : un groupe d’action interministériel mis sur pied

Dans la foulée du dépôt du rapport final de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, un mandat a été confié par le premier ministre au ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, pour qu’il pilote un groupe d’action interministériel assurant la mise en œuvre des recommandations. Ce comité établira les priorités à court, moyen et long terme. Le rapport fera l’objet d’un rigoureux suivi. Les ministres impliqués dans le groupe d’action sont ceux de la Justice, de la Famille, de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur, du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale ainsi que des Affaires autochtones. D’autres ministres pourront aussi être mis à contribution selon l’avancement des travaux. Rappelons que le premier ministre du Québec avait demandé, au printemps 2019, la tenue d’une grande réflexion portant non seulement sur les services de protection de la jeunesse, mais aussi sur la loi qui les encadre, le rôle des tribunaux, des services sociaux et la coordination entre les partenaires des différents milieux. Le rapport de la Commission regroupe 65 recommandations qui se déclinent en près de 250 actions, selon 15 chapitres thématiques. De nombreuses actions ont été déployées au cours des deux dernières années afin de rehausser la qualité et l’accès aux services pour les jeunes en difficulté et leur famille, notamment la nomination d’une directrice nationale de la DPJ.