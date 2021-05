Hausse du salaire minimum à 13,50 $ l’heure

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, confirme que, depuis le 1er mai, le taux général du salaire minimum a été fixé à 13,50 $ l’heure, ce qui représente une hausse de 0,40 $. Cette augmentation de 3,1 % permettra d’atteindre, pour la période 2021-2022, la cible d’un ratio de 50 % entre le taux général du salaire minimum et le salaire horaire moyen. La hausse du taux général du salaire minimum permet d’assurer une rémunération équitable, sans nuire à l’emploi ou à la compétitivité des entreprises. De plus, cette augmentation contribue à réduire les inégalités salariales en augmentant le pouvoir d’achat des salariés concernés, soit 287 000 personnes au Québec, dont 164 700 femmes. Ainsi, depuis le 1er mai, le taux général du salaire minimum est passé à 13,50 $ l’heure (+ 0,40 $); le salaire minimum payable aux salariés rémunérés au pourboire est de 10,80 $ l’heure (+ 0,35 $); le salaire minimum payable à un salarié affecté exclusivement durant une période de paie à la cueillette de framboises ou de fraises est établi respectivement à 4,01 $ (+ 0,12 $) et 1,07 $ (+ 0,03 $) du kilogramme.