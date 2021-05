Élargissement des accotements: plusieurs travaux à prévoir sur l’autoroute 30 de mai à novembre

Le 16 avril dernier, le ministre des Transports, François Bonnardel, a annoncé des investissements de près de 867 M$ pour les deux prochaines années afin d’assurer le maintien et l’amélioration des infrastructures routières en Montérégie. Dans ce vaste programme, plusieurs chantiers d’asphaltage sont prévus de mai à novembre sur l’autoroute 30, entre Brossard et Boucherville, afin de permettre l’utilisation de l’accotement par les autobus en vue de la mise en service du Réseau express métropolitain (REM).

Le ministère a indiqué que les travaux se diviseront en plusieurs phases et se dérouleront majoritairement de nuit afin de limiter les répercussions sur la circulation, alors que des blitz s’étalant sur une dizaine de fins de semaine sont notamment prévus.

Il y aura donc des entraves à prévoir dans l’axe de l’autoroute 30, entre mai et novembre, de soir et de nuit. La circulation se fera à contresens sur certains segments de l’autoroute alors qu’une voie par direction restera disponible en tout temps.

On procèdera aux fermetures ponctuelles de bretelles dans les échangeurs suivants, selon l’avancement des travaux : autoroutes 10 et 30, à Brossard; autoroutes 20 et 30, à Boucherville; A-30 et route 112, à Longueuil; A-30 et route 116, à Saint-Bruno-de-Montarville; intersection de l’A-30 avec les boulevards Clairevue, de Montarville et Grande Allée, ainsi que le chemin de Chambly.

Le MTQ effectuera des blitz de travaux durant une dizaine de fins de semaine (du vendredi soir au lundi matin) entre la route 116 et Grande Allée (par petit tronçon et une direction à la fois); entre l’A-20 à Boucherville et le boulevard de Montarville (en direction ouest seulement), alors qu’il y aura fermetures de bretelles situées sur les tronçons susmentionnés, selon l’endroit du blitz de travaux en vigueur.

À Varennes et Verchères

L’autoroute 30 verra sa part de cônes oranges cette année alors que les travaux d’asphaltage, entrepris en 2019 à Varennes et à Verchères, reprendront à compter du 10 mai, tandis que des interventions sur des ponceaux sont également prévues. Lors de cette opération, certaines bretelles seront fermées à tour de rôle, alors qu’une circulation à contresens sera mise en place jusqu’à la fin juillet.

Du 10 au 24 mai, une voie par direction sera disponible à la circulation entre les montées Chicoine-Larose et de la Baronnie, ce qui occasionnera la fermeture des bretelles d’accès et de sortie no 105 (Verchères – montée Calixa-Lavallée) en direction ouest (vers Montréal). Durant la semaine du 17 mai, on fermera les bretelles d’accès et de sortie no 105 (Verchères – montée Calixa-Lavallée) en direction est (vers Sorel-Tracy).

Du 24 mai à la fin juillet, une voie par direction sera disponible à la circulation entre les montées de la Baronnie et Picardie. De plus, du 24 mai à la mi-juin, il y aura fermeture des bretelles d’accès et de sortie no 98 (montée de la Baronnie) en direction est (vers Sorel-Tracy). De la mi-juin à la fin juillet, on procèdera à la fermeture des bretelles d’accès et de sortie no 98 (montée de la Baronnie) en direction ouest (vers Montréal).

Coût et financement

Quatre contrats ont été accordés pour les projets suivants :

• Asphaltage de l’A-30, en direction est, et amélioration de mesures préférentielles pour autobus, entre la route 116 et l’A-20 : 8 328 454,41 $;

• Asphaltage de l’A-30, en direction ouest, et amélioration de mesures préférentielles pour autobus, entre le boulevard Clairevue Ouest ainsi que la route 112, et asphaltage des bretelles de l’échangeur de l’A-30 et de la route 116 : 12 783 081,97 $;

• Asphaltage de l’A-30, en direction ouest, et amélioration de mesures préférentielles pour autobus, entre l’A-20 et le boulevard Clairevue Ouest : 5 799 384,84 $;

• Asphaltage de l’A-30 dans les deux directions et améliorations de mesures préférentielles pour autobus : 25 864 495,65 $