Une entreprise de Boucherville contribue à créer un géant du monde de la construction

Le Groupe BauVal, dont le siège social est situé sur le boulevard De Montarville à Boucherville, et son concurrent, l’entreprise Roxboro, ont mis leur expertise centenaire en commun pour créer un géant québécois dans le monde de la construction, et de grands chantiers. Les deux entreprises se connaissaient bien pour avoir déjà travaillé ensemble ou en concurrence directe au cours des 20 et même 30 dernières années.

Avec 2000 employés et un chiffre d’affaires annuel de 650 millions, l’entreprise issue de la fusion pourra certainement élargir ses horizons et ses projets d’expansion.

La transaction s’était conclue en décembre 2019, mais la fusion des deux entreprises se fait graduellement pour ne rien brusquer et surtout pour préparer la suite des choses qui s’annonce prometteuse, car la direction de la nouvelle entité envisage déjà une expansion de son expertise et de ses services à l’extérieur du Québec.

La compagnie Roxboro est établie à Dorval et se spécialise dans les travaux de génie civil, l’asphaltage et le terrassement.

L’entreprise BauVal exploite des carrières et des sablières qui servent à alimenter des chantiers tels que des routes et infrastructures.