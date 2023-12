Boucherville : explosion des coûts de déneigement

La facture sera salée. Le budget de déneigement à la Ville de Boucherville passe de 1 296 627 $ en 2023 à 1 960 399 $ en 2024. C’est une hausse de 51 %.

Pour le déneigement strictement des rues, les contrats dans les trois secteurs de la ville font un bond de 61 %. Dans le secteur Est, il est haussé de 37 %, soit de 34 443$; dans le secteur Ouest, de 49 %, soit plus de 30 974$; et dans le secteur Sud, de 185 %, soit de 22 250$. Pour les trois secteurs, les contrats devraient atteindre minimalement 1 753 121 $, car ils ne tiennent pas compte des 5 % prévus en cas d’accumulation de neige supérieure à 231 centimètres.



« C’est du jamais vu. »

-Jean Martel, maire



Les raisons

L’augmentation est associée à plusieurs facteurs tels que l’inflation, la hausse du coût du carburant, de l’entretien de la machinerie, le manque de main-d’œuvre et le coût d’acquisition de la machinerie, explique la porte-parole de la Ville, Julie Lavigne.

Elle mentionne aussi « qu’il faut ajouter les exigences de fournir l’an prochain un brise-glace s’il y a accumulation de glace dans les rues pour assurer la sécurité des citoyens; et le déneigement des bornes d’incendie et des abribus. Les changements de température extrême tendent à être de plus en plus fréquents, ce qui occasionne des soubresauts imprévisibles pour les déneigeurs et des risques d’accumulation de glace épaisse dans les rues », précise-t-elle.

Au total, 268 km de rues sont déneigés, dont 84 km par les équipes du Service des Travaux publics. Les 84 km de trottoirs sont également nettoyés par les cols bleus.

Les contrats accordés à Matériaux Paysagers Savaria ltée (secteurs est et sud) et à Pier-Teck Construction inc,(secteur ouest) incluent le déneigement de 19 stationnements. Huit stationnements sont faits par les équipes internes.

Enfin, le prix des abrasifs demeure le même en 2024. Il s’élève à 611 082 $.