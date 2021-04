Les propriétés résidentielles se vendent en un temps record

L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) a publié les plus récentes statistiques du marché immobilier résidentiel de la province de Québec, établies d’après la base de données provinciale Centris des courtiers immobiliers. Le secteur de l’unifamiliale a connu une croissance de 6 % des ventes à l’échelle provinciale. Les transactions de plex et de copropriétés ont plus fortement progressé, à hauteur de 53 % et de 26 % respectivement. À l’échelle provinciale, le prix médian des unifamiliales a atteint 340 000 $, ce qui représente une augmentation de 24 % par rapport au premier trimestre l’an dernier, soit un record historique. Le prix médian des copropriétés a également connu une progression notable, à hauteur de 22 %, pour s’établir à 305 000 $. Pour ce qui est des plex de deux à cinq logements, leur prix médian a reculé légèrement au premier trimestre, alors que la moitié des immeubles se sont vendus à plus de 415 000 $ (- 2 %). Toutes catégories confondues, les délais de vente à l’échelle de la province ont diminué comparativement à un an plus tôt : il fallait compter en moyenne 66 jours pour qu’une propriété trouve preneur, soit 24 jours de moins qu’en 2020. Il s’agit d’un temps record depuis que les statistiques Centris sont compilées.