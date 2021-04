Le conseil municipal de Verchères bonifie son programme de plantation d’arbres

Dans le but d’encourager les citoyens à faire verdoyer leur terrain et de planter davantage d’arbres, le Conseil municipal a bonifié le programme de plantation d’arbre de la Municipalité de Verchères. Les citoyen.nes peuvent maintenant profiter de ce programme pour planter trois arbres sur leur terrain par an, plutôt qu’un seul arbre comme le programme le permettait auparavant. Le programme consiste à offrir une subvention de 50$ par arbre acheté et planté sur sa propriété, préférablement en façade. De plus, dorénavant, les frais de transport sont aussi subventionnés à 50% pour un maximum de 50$ par facture. Ce programme s’applique autant sur une propriété résidentielle, commerciale ou industrielle.

Ces remises s’appliqueront en respect de plusieurs conditions, tel que l’arbre doit mesurer plus de 1,5 m et doit avoir une valeur minimale de 100$ sans les frais de taxes et livraison. La remise se fait suite à la présentation de la facture originale et à la présentation d’une photo de l’arbre planté à Verchères.



Il est possible de consulter tous les détails de ce programme sur cette page du site web de la Municipalité de Verchères : https://ville.vercheres.qc.ca/services-aux-citoyens/programmes-et-subvention/