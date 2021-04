Programme Emploi Été: Création projetée de 392 emplois dans Montarville

Communiqué – Le député de Montarville, M. Stéphane Bergeron, n’est pas peu fier d’annoncer que, suite à ses recommandations, 64 organismes, institutions et entreprises du comté fédéral de Montarville se partageront une somme totalisant près de 1,4 millions $, dans le cadre du Programme Emploi Été, permettant la création de près de 400 emplois par et/ou pour des jeunes de la circonscription.

«En plus des priorités retenues à l’échelle du Canada, nous avions établi un certain nombre de priorités pour la circonscription, que nous avons appliquées pour la sélection des différents projets: l’intégration des personnes handicapées, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que la protection des milieux naturels et des superficies boisées, soutien aux aînés, la construction de logements sociaux et adaptés, puis l’intégration des immigrants en favorisant la francisation et la laïcité», d’expliquer M. Bergeron.

«Alors que la nécessité de relancer notre économie s’impose à toutes et tous, les organismes, institutions et entreprises que nous avons contactés pour leur annoncer les sommes qui leur seront octroyées afin de créer des emplois pour nos jeunes ont accueilli cette annonce comme une bouffée d’air frais, une tape sur l’épaule leur permettant d’envisager la période estivale avec optimisme. Pour certains, cette aide permettra même d’éviter de devoir mettre la clé sous la porte», d’ajouter le député de Montarville.

«En plus de soutenir financièrement des employeurs de notre circonscription et d’offrir des emplois à des jeunes de 15 à 30 ans qui vivront, ce faisant, une expérience des plus formatrices, cette importante injection de fonds contribuera assurément à la relance de notre économie, ce qui, en plus des efforts que nous déployons toutes et tous à cet effet, devrait nous permettre de passer un bel été. J’invite donc les jeunes à la recherche d’un emploi à visiter le www.guichetemplois.gc.ca pour en trouver un qui soit à la hauteur de leurs attentes», de conclure Stéphane Bergeron.

Source: Bureau du député Stéphane Bergeron