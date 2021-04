Les propriétaires d’un « bunker » de Boucherville veulent contester les règlements sur les normes de sécurité incendie

Réal Laverdière, le président du syndicat des propriétaires des dix condominiums situés au 771, rue de Brouage à Boucherville, ne digère toujours pas la contravention de 650 $ qu’il a récemment reçue parce que l’édifice ne répond pas aux normes et règlements de sécurité incendie et à certains éléments de la Régie du bâtiment.

Érigé il y a 51 ans, le bloc de condos que monsieur Laverdière qualifie de « bunker » est construit 100 % béton et céramique. Aucun matériel n’est inflammable selon lui.

L’inspecteur du service des incendies qui a visité les lieux l’an dernier n’était de toute évidence pas du même avis, car il a signifié aux propriétaires qu’ils devaient se conformer aux règles et normes qui régissent tous les édifices de cinq logements et plus.

Un système d’alarme incendie relié à une centrale doit être installé dans tout l’édifice tout comme des portes pare-feu dans les aires communes avec fermetures automatiques.

« Je comprends qu’il y a des lois, mais cet édifice est unique, il a été construit il y a plus de 50 ans, en béton à 100 %. Il n’y a aucun risque d’incendie nulle part sinon dans un appartement spécifique, mais le feu ne pourrait pas se propager. S’il fallait procéder à ce qui nous est demandé, il y en aurait pour plus de 35 000 $. Je vais contester cette amende, mais aussi le règlement comme tel, car il doit bien y avoir une logique et un peu de souplesse qui puissent être appliquées dans un cas unique comme celui du 771, rue de Brouage », indique monsieur Laverdière. La date d’audition de la cause en cour n’a pas encore été déterminée.