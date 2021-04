Des entreprises de Boucherville contribuent à la mise en place de la « symbiose alimentaire », dans la région

Le Conseil régional de l’environnement de la Montérégie coordonnera le projet Symbiose agroalimentaire Montérégie. Étant le fruit d’un vaste partenariat régional, l’équipe de la symbiose peut compter sur l’appui des acteurs des milieux économique, territorial, ainsi que du savoir. D’une valeur estimée de plus de 270 000 $ sur deux ans, la démarche s’appuie sur les notions de symbiose industrielle et est dédiée aux entreprises de l’ensemble de la région, de la filière agroalimentaire.

Une symbiose est un réseau local d’organisations maillées entre elles par des échanges de matières résiduelles et autres ressources sous-valorisées ; ces échanges s’appellent des synergies.

La mise en place de la symbiose permettra d’améliorer la performance économique, environnementale et sociale des entreprises de la région en établissant un réseau dynamique d’échanges.

Par exemple, les résidus des deux brasseries de Boucherville, des céréales principalement, sont en partie remis à des agriculteurs de la région pour nourrir les bêtes.

La boulangerie « L’amour du pain » de Boucherville a aussi recueilli une partie des mêmes résidus brassicoles pour en faire un savant mélange à sa farine afin de réaliser de nouvelles saveurs de pain.

Les retombées potentielles d’une démarche de symbiose sont nombreuses, entre autres : réduction du coût d’élimination des déchets; amélioration de la performance environnementale; gestion de proximité des matières et limitation des frais de transport; économies d’échelle par la gestion commune de matières générées par plusieurs entreprises; création de nouveaux liens et d’occasions d’affaires entre les entreprises de la région.

Plusieurs entreprises de Boucherville et de l’agglomération de Longueuil participeront au projet Symbiose alimentaire Montérégie. Tous les détails sont sur le site Internet du Conseil régional en environnement de la Montérégie (CREM).