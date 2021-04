Boucherville offre un nouveau programme d’aide financière pour l’achat et l’installation de bornes de recharge

Les Bouchervillois qui « roulent vert », ou qui souhaitent le faire, recevront un coup de pouce. La Ville de Boucherville met en place un programme d’aide financière pour l’achat et l’installation de bornes de recharge résidentielles pour les véhicules électriques.

L’aide financière sera de 150 $ et rétroactive au 8 décembre 2020, date de l’adoption par le conseil municipal du budget 2021 et dans lequel était inscrit une enveloppe de 150 000 $ destinée à ce programme.

Pour en bénéficier, les citoyens doivent résider à Boucherville et avoir acheté et installé une borne de recharge à leur résidence entre le 8 décembre 2020 et le 31 décembre 2021. Ils doivent également avoir acheté un véhicule électrique rechargeable après le 8 décembre 2020 (électrique ou hybride rechargeable).

« Avec ce nouveau programme d’aide financière, la Ville souhaite favoriser un choix écologique et ainsi inciter les citoyens à choisir des véhicules électriques rechargeables plutôt que des véhicules conventionnels. Les véhicules électriques sont un choix avantageux afin de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. », mentionne la conseillère municipale, Anne Barabé, dans un communiqué de presse diffusé le 22 avril, Jour de la Terre.

L’objectif de ce programme est « de contribuer à la transition énergétique et ainsi lutter contre les changements climatiques. » Il s’ajoute aux autres programmes d’aide. Le gouvernement du Québec, par exemple, offre un remboursement de 600 $ à l’achat d’une borne de recharge à domicile de 240 volts. Son coût d’achat peut varier de 600 $ à 1 300 $ et son installation, de 400 $ à 1 100 $ (avant taxes). En moyenne, il en coûte 1 500 $ pour la borne et son installation.

Il est intéressant de savoir que le coût d’une recharge complète est d’environ 1 $. Si le véhicule est rechargé principalement au domicile toutes les nuits, on peut donc estimer ces coûts annuels d’énergie à 300 $ (pour 20 000 km par année).

Pour connaître les conditions et les modalités du programme municipal ou pour envoyer une demande, consultez le boucherville.ca/bornesrecharge.

D’autres bornes publiques

Mentionnons par ailleurs que le conseil municipal a prévu également une enveloppe budgétaire de 150 000 $ pour l’ajout de bornes de recharge électriques publiques sur le territoire de la ville.

Actuellement, il y a 39 bornes de recharge publiques (niveau 2 et niveau 3) à l’intérieur d’un rayon de 15km de Boucherville.