Trois entreprises de Boucherville, finalistes aux Prix d’Excellence de la CCIRS

La Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud a dévoilé, la semaine dernière, le nom des 36 entreprises finalistes des 12 catégories des Prix Excellence annuels de la CCIRS. L’événement, pandémie oblige, a été tenu de façon virtuelle, mais environ 500 personnes y ont tout de même assisté, dans le confort de leur foyer ou dans leur milieu de travail.

Parmi les 36 finalistes figurent trois entreprises de Boucherville, soit « Vision Stratégie Marketing » dans la catégorie Relève et transfert d’entreprise, « Porcupine Canvas manufacturing Inc., dans la catégorie Entreprise manufacturière ou distribution, 10 millions $ et moins, ainsi que la présidente des Emballages Carrousel, Brigitte Jalbert qui, pour sa part, est finaliste dans la catégorie Prix Étinc’Elle.

Près de 70 candidatures ont été déposées cette année dans le cadre de l’appel de candidatures lancé par la CCIRS qui compte plus de 1500 membres dans la grande région de la Rive-Sud. Des entreprises de l’ensemble du territoire font partie des finalistes, dont une dizaine de la Ville de Longueuil.

La 37e édition du Gala Dominique-Rollin qui se tiendra le 20 mai prochain, en virtuel, fort probablement encore une fois, couronnera les gagnants des douze catégories des Prix d’Excellence. Quatre prix spéciaux seront également remis au cours de l’événement, soit la bourse Aile Jeunesse, le prix Développement Durable, le prix Coup de cœur du public et le prix Entreprise de l’année.