La participation citoyenne vous lance le défi : « 10 jours pour la Terre »!

La Ville de Boucherville, en collaboration avec trois de ses comités de participation citoyenne, lance à la population le défi « 10 jours pour la Terre ». Le comité jeunesse, la commission du Plan de développement durable et le comité achat responsable ont contribué à l’élaboration de ce projet rassembleur qui met de l’avant les initiatives de leurs pairs!

Du 12 au 21 avril, les citoyens sont invités à participer à l’effort collectif pour la diminution de notre empreinte environnementale. Des défis quotidiens seront proposés, sur la page Facebook de la Ville, et les citoyens pourront partager dans les commentaires sous cette publication une photo de la réalisation de leur défi. Les citoyens sont encouragés à partager ensemble des trucs et astuces en lien avec le défi du jour afin de créer un mouvement de solidarité environnementale.

De plus, le 22 avril prochain dans le cadre du Jour de la Terre, la Ville mettra de l’avant l’engagement des citoyens en publiant, toujours sur sa page Facebook, une rétrospective des actions entreprises. Celle-ci prendra la forme du mur d’honneur des citoyens engagés! Soyez-y!

Les défis proposés toucheront la réduction des déchets, des gaz à effet de serre et de notre consommation personnelle. Cette campagne de sensibilisation vise à mobiliser les citoyens à poser des gestes concrets pour l’environnement et à valoriser leurs initiatives.

Parce que chaque geste compte, impliquez-vous!

Détails et défis :

boucherville.ca/10jourspourlaterre

Page Facebook de la Ville :

facebook.com/VilleBoucherville

Le défi « 10 jours pour la Terre » s’inscrit dans la programmation d’activités proposées sur le site nosptitsplaisirs.ca. En plus des actions environnementales proposées dans le cadre de cette campagne de sensibilisation, vous y trouverez également des idées d’activités artistiques, culturelles, sportives et de plein air.