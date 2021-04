Un nouveau programme d’exportation et d’accompagnement conçu à Sainte-Julie

Le Groupe Export agroalimentaire Québec–Canada, situé à Sainte-Julie, est la plus importante association d’exportateurs de produits agroalimentaires au Canada. Avec ses partenaires, le Groupe a récemment annoncé la sélection de 16 entreprises exportatrices québécoises qui font partie de Zénith, son nouveau programme d’accompagnement personnalisé et de diversification des exportations bioalimentaires.

Ce programme comporte quatre phases et permet de valider le potentiel d’une entreprise sur un marché, tout en l’accompagnant dans l’ajustement de sa stratégie de développement commerciale. Zénith permet donc la croissance des membres du Groupe Export à l’international et ce, malgré la pandémie qui réduit les possibilités de rencontres et de développement à l’étranger.

Pas moins de seize entreprises agroalimentaires québécoises feront partie des premières cohortes du nouveau programme, soit Alimentation Gusta (saucisses, pains et rôtis de seitan, fromages et tartinades véganes), Aliments Morehouse (moutardes de spécialité et vinaigrettes), Aliments Ouimet-Cordon bleu (tartinades, sauces, fèves, soupes et ragoûts), Appalaches Nature (sirop et produits d’érable), Ceresco (soja pour alimentation humaine et soja spécial pour tofu et natto), Emblème Canneberge (canneberges congelées et autres petits fruits), Fruit d’Or (produits biologiques et conventionnels de canneberges, de bleuets et de cerises), Fumoir Grizzly (saumon fumé, tartares et produits de saumon fumé, truite fumée), Galerie au chocolat (chocolat haut de gamme), Grandma Emily (céréales granola et barres biologiques et conventionnelles, mélanges pour collations), Intermiel (miel, hydromel, alcool d’érable, cidre de glace, eaux-de-vie), Microbrasserie Le Bockale (bières de microbrasserie sans alcool), Pit Caribou (bières de microbrasseries0, Produits d’érable Prestige (sirop et produits d’érable biologiques), SAP56 (liqueur de whisky aromatisée à l’érable), Station 22 (vins, spiritueux et prêts à boire).

Direction les États-Unis, la France et la Chine

Trois marchés particulièrement prometteurs ont été identifiés pour la première année du programme, soit les États-Unis, la France et la Chine. Les entreprises sélectionnées formeront donc les trois cohortes qui seront accompagnées dans le cadre du programme.

Aux États-Unis, la cohorte investira le marché américain en offrant des produits qui se démarquent pour ce marché et qui pourront tirer profit du libre-échange entre les deux pays.

En France, les entreprises vont tenter de profiter de la proximité culturelle entre le Québec et sa cousine d’outre-mer pour s’attaquer à ce marché européen. De plus, les entreprises d’ici pourront bénéficier dans certains cas de l’Accord économique et commercial global (AECG) qui élimine les droits tarifaires sur plusieurs produits bioalimentaires.

Finalement, les participants de la cohorte en Chine proposeront de leur côté des produits à fort potentiel d’attractivité auprès des acheteurs chinois, car ceux-ci démontrent un grand intérêt pour les aliments québécois à valeur ajoutée. Les entreprises participantes sont prêtes à adapter leurs produits aux goûts des Chinois et aux réalités du marché lorsque cela s’avèrera nécessaire.

Grâce au programme Zénith, ces entreprises auront donc l’occasion d’être accompagnées par des experts dans leur analyse du marché afin de percer ces importants bassins de consommateurs.