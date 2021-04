14 services de sécurité incendie s’unissent pour une campagne vidéo innovante

La Ville de Sainte-Julie s’unit à 13 autres municipalités québécoises, en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique, pour la diffusion de capsules vidéo créées sur le thème de la prévention des incendies. S’adressant à tous les âges et à divers domaines, ces capsules ont pour but de rejoindre directement la population dans le contexte pandémique actuel.



Ayant à coeur la sécurité de leurs citoyens et de leurs citoyennes, ces 14 municipalités unissent les forces de leur service incendie pour véhiculer un message commun de prévention, et ce, en mettant en commun leurs moyens et leur expertise. La nouvelle campagne inclut une série d’outils visant à sensibiliser diverses clientèles aux risques d’incendie ainsi qu’au bon comportement à adopter. Chaque capsule vidéo sera distribuée avec les outils appropriés, tels que des documents de référence ou des activités éducatives, afin de permettre à la clientèle visée de bien comprendre chaque message de prévention ciblé.



Une première capsule vidéo destinée aux écoles

La première capsule initiée par les services incendie de Blainville et de Longueuil s’adresse aux écoles primaires. Intitulée « Héros de l’évacuation », elle met l’accent sur l’évacuation sécuritaire des écoles et fournit plusieurs outils pour sensibiliser les élèves et leurs parents, le personnel enseignant ainsi que les directions aux évacuations.



L’arrivée du printemps permet aux enseignants d’effectuer des exercices d’évacuation afin de rappeler aux élèves les consignes à suivre dans de telles situations. Un rappel des consignes est donc une bonne façon de bien se préparer à une évacuation d’urgence. Un guide et différents outils incluant des exercices pratiques pouvant être réalisés en classe accompagnent la capsule vidéo.



Précisons qu’au cours de l’année, plusieurs municipalités travaillant en commun proposeront d’autres projets de capsules vidéo uniques, chacune misant sur différents milieux et ciblant différents publics, car comme il est de bon ton de le rappeler, en prévention des incendies, « le premier responsable c’est toi ! ».



Soulignons enfin que la population est invitée à surveiller les communications de la Ville, notamment par l’entremise de ses réseaux sociaux, pour en découvrir davantage à propos de cette campagne de sensibilisation menée à l’unisson pour la prévention. Aussi, et en tout temps, de l’information utile et pratique sur la sécurité incendie et la sécurité civile est disponible au ville.sainte-julie.qc.ca.