Une entreprise de Boucherville récupère après « le party »!

Fondé en 2001 à Boucherville, le Consortium Écho-Logique (CEL) est un bel exemple d’une entreprise d’économie sociale impliquée dans sa communauté et en environnement.

Le CEL est une entreprise spécialisée en gestion et récupération des matières résiduelles générées principalement sur les sites d’événements culturels, sportifs et corporatifs.

Il offre également des services de récupération de pneus de vélo, effectue des études de caractérisation et s’implique aussi dans le développement de divers projets visant la réduction des déchets.

L’entreprise, dont le siège social est situé rue Volta, œuvre au service de la communauté en apportant des réponses innovantes à différents enjeux relatifs à la gestion des matières résiduelles. Les solutions proposées s’inspirent de l’ordre prioritaire des 3RV, privilégiant les principes de l’économie circulaire.

Fort de sa position stratégique sur les sites d’événements et sur le domaine public en général, le CEL développe des moyens et des programmes ciblés qui visent à informer et à sensibiliser les citoyens et les festivaliers sur divers enjeux environnementaux.

Précurseur dans le domaine événementiel

Le CEL, en 2002, a été la première entreprise au Québec à offrir un service de gestion écoresponsable des matières résiduelles sur les sites d’événements. Devenu une référence dans son domaine, l’organisme maintient sa position en proposant un service de qualité, capable de s’adapter aux réalités particulières de chaque événement.

Ayant à son actif un bagage d’expériences multiples et variées, l’équipe permanente du CEL a su développer une expertise en gestion, analyse, conception et réalisation de projets. Plusieurs promoteurs de projets écoresponsables profitent de sa collaboration en tant que partenaire, allant de la simple consultation à la gestion complète du projet.

Le pôle, bien présent à Boucherville

Le Pôle de l’économie sociale de l’agglomération de Longueuil regroupe des entreprises d’économie sociale (EES) et des organismes porteurs de projets d’économie sociale issus de différents secteurs d’activité. Les quelque 220 entreprises ou organisations membres du pôle d’économie sociale de Longueuil procurent 6633 emplois à autant de personnes tout en générant une activité économique directe de 231 millions $. Localement à Boucherville, sept organismes ou entreprises font partie du pôle d’économie sociale de l’agglomération, soit les CPE de Boucherville et CPE la Ruche Magique, le groupe AFFI Logistique, l’organisme Fous de Nature, la Maison Gilles-Carle, le Centre aux 4 Poches et le Consortium Écho-Logique.