Une majorité de maires de l’agglomération de Longueuil demandent à Québec de changer les règles de gouvernance

La ministre des Affaires municipales et de l’habitation, Andrée Laforest, sera saisie d’une demande de la majorité des maires de l’agglomération de Longueuil pour que soient modifiées certaines règles de gouvernance. Une majorité de maires demandent qu’ils puissent être capables d’exercer leur jugement.

Proposée par la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, la demande à la ministre vise à soustraire les maires à l’obligation de s’en tenir aux orientations de leur conseil, donc de représenter, sans mot dire, les orientations prises par les conseils municipaux locaux.

L’agglomération de Longueuil est la seule au Québec à fonctionner avec ce principe d’obligation d’orientation, ce qui ne laisse aucune latitude aux maires lorsque vient le temps de voter au conseil d’agglomération.

La proposition de madame Parent a été appuyée par la presque totalité des membres du conseil d’agglomération, soit huit membres sur dix, dont le maire de Saint-Lambert Pierre Brodeur ainsi que par le maire de Saint-Bruno-de-Montarville, Martin Murray.

Ces trois maires dirigent tous des conseils municipaux minoritaires, ce qui fait qu’ils doivent représenter à la table de l’agglomération la position de leurs opposants.

Martin Murray l’a trop bien démontré lorsqu’il a dû voter contre l’achat de chemises et de pantalons pour les policiers et policières de l’agglomération.

« Le conseil de Ville de Saint-Bruno que je dois représenter par mon vote inscrit sa dissidence, donc si je comprends bien les élus de Saint-Bruno, les policiers et policières de l’agglomération devront se promener en caleçon cet été! Personnellement, je suis gêné, j’ai les mains liées et je ne peux user de mon jugement pour voter au Conseil d’agglomération de Longueuil. À chaque fois qu’il y a une dépense à l’agglomération, l’orientation du conseil de Ville de Saint-Bruno est de voter contre, sans discernement. La situation est simplement absurde. »

Sylvie Parent a indiqué avoir vécu la même expérience au début de son mandat, c’est pourquoi elle a insisté auprès de ses collègues pour envoyer un message fort et clair à la ministre. « Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la gouvernance de l’agglomération de Longueuil ».

Seuls les maires de Brossard et Boucherville ont voté contre la résolution, ceux-ci disant vouloir consulter leur conseil au préalable.