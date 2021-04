Le 64e Groupe scout de Saint-Amable souligne un an de scoutisme virtuel

La Ville de Saint-Amable tient à souligner la débrouillardise, la ténacité et le dévouement dont ont fait preuve les membres du 64e groupe Scout de Saint-Amable pour cette année hors de l’ordinaire ! En effet, les réunions virtuelles ont eu une bougie sur leur gâteau le 14 mars dernier.



Félicitations aux animateurs et aux animatrices de garder vivante la flamme du scoutisme par leur créativité et leur enthousiasme ! Bravo aussi aux jeunes qui continuent de se connecter, en uniforme, pour leur réunion hebdomadaire ! Faire face à l’adversité, c’est une valeur qui demeurera ancrée dans le vécu de ces jeunes scouts !