Fermeture entre Taschereau et l’autoroute 25 : travaux durant la fin de semaine de Pâques

COMMUNIQUÉ – Le ministère des Transports informe les usagers de la route que des travaux de la Ville de Longueuil requerront des fermetures de l’autoroute 20 (route 132) dans les deux directions, entre le boulevard Taschereau à Longueuil et l’autoroute 25 à Boucherville, pendant la longue fin de semaine de Pâques.

Durant ces fermetures majeures, la population est invitée à éviter le secteur et à utiliser d’autres axes pour leurs déplacements, notamment l’autoroute 30 et les routes 112, 116 et 134.

AUTOROUTE 20/ROUTE 132 OUEST

Du jeudi 1er avril à 22 h au lundi 5 avril à 2 h

Fermeture complète entre la bretelle de sortie no 89 (panneau pour Montréal/Québec/La Prairie/USA) et le boulevard Roland-Therrien, à Longueuil.

Fermetures par défaut :

les accès à partir des autoroutes 20 OUEST et 25 SUD, à Boucherville;

la bretelle de sortie no 85 pour le boulevard Roland-Therrien.

Resteront toujours ouverts :

l’accès aux autoroutes 20 EST et 25 NORD à partir de la route 132 OUEST; o l’accès à la route 132 EST à partir des autoroutes 20 OUEST et 25 SUD, à Boucherville;

l’accès à l’autoroute 20 (route 132) OUEST à partir du boulevard Roland-Therrien.

AUTOROUTE 20/ROUTE 132 EST

Du jeudi 1er avril à 23 h 59 au mardi 6 avril à 2 h

Fermeture complète entre la bretelle de sortie no 82 (panneau pour Taschereau/pont Jacques-Cartier/Montréal) et le boulevard Roland-Therrien, à Longueuil.

Fermetures par défaut :

l’accès à partir de la route 134 et du boulevard Taschereau, à Longueuil;

la bretelle de sortie no 85 pour le boulevard Roland-Therrien.

Resteront toujours ouverts :

l’accès au boulevard Taschereau et à la route 134, à partir de l’autoroute 20 (route 132) OUEST, à Longueuil.

l’accès à l’autoroute 20 (route 132) OUEST, à Longueuil;

l’accès à l’autoroute 20 (route 132) OUEST à partir du boulevard Roland-Therrien.

Pour des informations concernant les travaux, veuillez communiquer avec la Ville de Longueuil.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.

Source: Ministère des transports / Ville de Longueuil